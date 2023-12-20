Đúng 21h ngày 21/12, 3 con giáp không ngừng phát tài, đạp trúng hố vàng, tiền rơi trước cửa, lộc đến tận nhà

Tử vi ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi lo lắng quá độ, làm cho bạn cảm thấy không còn được yêu thương.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn cảm thây mệt mỏi, không có nhiều sự cố gắng của bản thân.

Tài lộc: Mơ hồ về nguồn thu nhập hiện tại.

Sức khoẻ: Cơ thể mỏi mệt, chịu không ít áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhạy và vui vẻ, lạc quan... là những gì người khác thường nhận xét về tuổi Thân. Dù đi đến đâu, con giáp này cũng nhận được sự yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình từ người xung quanh.

Đúng 21/12, tuổi Thân sẽ may mắn có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rạng rỡ. Trong giai đoạn này, người tuổi Thân có thể vận dụng trí thông minh và sự linh hoạt của mình để nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm lý tưởng để họ thoát ra khỏi vòng tròn an toàn và chạm gần hơn đến công việc yêu thích.

Không chỉ học cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Thân còn cần phải bình tĩnh và đánh giá cẩn thận tình hình trước khi quyết định. Chỉ như vậy họ mới có thể thành công và nhận được sự công nhận từ người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 21/12/2023, vận trọng của tuổi Dậu đã được lãnh đạo đánh giá rất cao, vì thế mà bản mệnh được giao cho những công việc khó cần phải tỉ mỉ và cẩn thận. Đây chính là lúc bản mệnh cần khẳng định bản thân.

Ngoài ra, những người trẻ tuổi còn có thể gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công việc nếu tận dụng tiềm năng sáng tạo của mình. Suy nghĩ của bản mệnh dường như chẳng bị bó buộc bởi bất cứ điều gì, nhất là khi còn đang được cấp trên tạo điều kiện để phát triển.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, tuổi Dậu không nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người nào đó. Những lời chót lưỡi đầu môi không đáng tin cậy đâu, bản mệnh phải để ý xem đối phương có hành động nào thật sự quan tâm đến mình hay không.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.