Đúng 21h ngày 21/12, 3 con giáp không ngừng phát tài, đạp trúng hố vàng, tiền rơi trước cửa, lộc đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 14:05

Đúng 21h ngày 21/12, 3 con giáp sau đổi tài đổi vận đến không ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi lo lắng quá độ, làm cho bạn cảm thấy không còn được yêu thương.   

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn cảm thây mệt mỏi, không có nhiều sự cố gắng của bản thân. 

Tình cảm: Tình cảm có nhiều sự thay đổi, bạn đôi lúc cảm thấy không được yêu thương.

Tài lộc: Mơ hồ về nguồn thu nhập hiện tại.  

Sức khoẻ: Cơ thể mỏi mệt, chịu không ít áp lực. 

Đúng 21h ngày 21/12, 3 con giáp không ngừng phát tài, đạp trúng hố vàng, tiền rơi trước cửa, lộc đến tận nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Thông minh, nhanh nhạy và vui vẻ, lạc quan... là những gì người khác thường nhận xét về tuổi Thân. Dù đi đến đâu, con giáp này cũng nhận được sự yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình từ người xung quanh.

Đúng 21/12, tuổi Thân sẽ may mắn có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rạng rỡ. Trong giai đoạn này, người tuổi Thân có thể vận dụng trí thông minh và sự linh hoạt của mình để nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh. Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm lý tưởng để họ thoát ra khỏi vòng tròn an toàn và chạm gần hơn đến công việc yêu thích.

Không chỉ học cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Thân còn cần phải bình tĩnh và đánh giá cẩn thận tình hình trước khi quyết định. Chỉ như vậy họ mới có thể thành công và nhận được sự công nhận từ người khác.

Đúng 21h ngày 21/12, 3 con giáp không ngừng phát tài, đạp trúng hố vàng, tiền rơi trước cửa, lộc đến tận nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 21/12/2023, vận trọng của tuổi Dậu đã được lãnh đạo đánh giá rất cao, vì thế mà bản mệnh được giao cho những công việc khó cần phải tỉ mỉ và cẩn thận. Đây chính là lúc bản mệnh cần khẳng định bản thân.

Ngoài ra, những người trẻ tuổi còn có thể gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong công việc nếu tận dụng tiềm năng sáng tạo của mình. Suy nghĩ của bản mệnh dường như chẳng bị bó buộc bởi bất cứ điều gì, nhất là khi còn đang được cấp trên tạo điều kiện để phát triển.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, tuổi Dậu không nên dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người nào đó. Những lời chót lưỡi đầu môi không đáng tin cậy đâu, bản mệnh phải để ý xem đối phương có hành động nào thật sự quan tâm đến mình hay không.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 21h ngày 21/12, 3 con giáp không ngừng phát tài, đạp trúng hố vàng, tiền rơi trước cửa, lộc đến tận nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12), 3 con giáp sau hưởng hết giàu sang, làm ăn như ý, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

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