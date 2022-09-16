Đúng 20h ngày 17/9: 3 con giáp này được Phúc Tinh chiếu cố, khởi sắc về tài vận, có cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, gánh vàng mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 19:08

Trong khung giờ này 3 con giáp dưới đây hốt lộc Trời ban, tiền tăng như tên lửa.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống Tuất luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Tuất là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, con giáp này dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Người tuổi Tuất chính là con giáp thăng quan phát tài trong thời điểm này. Người tuổi Tuất càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Đúng 20h ngày 17/9: 3 con giáp này được Phúc Tinh chiếu cố, khởi sắc về tài vận, có cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, gánh vàng mỏi lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Tuất còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

Tuổi Dậu

So với những người khác, người tuổi Dậu tuy không được may mắn bằng nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để.

Đúng 20h ngày 17/9: 3 con giáp này được Phúc Tinh chiếu cố, khởi sắc về tài vận, có cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, gánh vàng mỏi lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra, người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tuổi Mão

Mão thường có tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa Trong ứng xử, Mão luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng. Chính vì vậy mà những người xung quanh thường dễ bắt chuyện với Mão. Con giáp này thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Đúng 20h ngày 17/9: 3 con giáp này được Phúc Tinh chiếu cố, khởi sắc về tài vận, có cơ hội làm giàu, may mắn ngập tràn, gánh vàng mỏi lưng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này cho biết, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực. Con giáp này luôn biết nắm bắt cơ hội làm giàu nên một khi cơ hội ấy xuất hiện tuổi Mão sẽ không bỏ lỡ và quyết tâm đổi vận. Đối với những người có máu làm ăn kinh doanh nhưng không có nguồn lực thì sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tạo cơ hội để những người cầm tinh con mèo làm giàu. Thành công mà Mão thu được là công việc của con giáp này luôn luôn thuận buồm xuôi gió.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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