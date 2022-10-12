Đúng 20h ngày 13/10: Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi hơn người

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 20:00

Dự đoán 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, giàu sang không ai bì kịp, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh.

 

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự đoán Thiên Tài ghé thăm là cơ hội để con giáp tuổi Tý cải thiện vận trình tài lộc của mình trong thời gian này. Vận may tiền bạc mà bạn có được rất đáng để tận dụng, nhưng nếu bạn không đủ năng lực, không đủ kiến thức, tích lũy tiền bạc chưa đủ thì cũng rất dễ để chúng trôi qua tay nhanh chóng.

Đúng 20h ngày 13/10: Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Tý cũng nên nhớ vào lúc này cũng là thời điểm Thủy – Hỏa xung khắc khiến tính cách của bạn sẽ dễ nóng nảy, nông nổi hơn, do đó bạn dễ có những quyết định sai. Hãy đợi qua cơn giận thì muốn nói hay làm gì thì làm để hạn chế rắc rối bạn nhé.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong thời gian này. Đặc biệt nữ giới lại có tài lộc vượng phát hơn cả, có tin vui về sự nghiệp là điềm báo thăng tiến bất ngờ, có khả năng còn được tăng lương. Do đó hãy chuẩn bị tinh thần cho hành trang sự nghiệp mới.

Đúng 20h ngày 13/10: Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Với người làm ăn kinh doanh, về cuối tuần trở đi, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập. Bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vượng vận quý nhân trong khung giờ này. Mão biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc.

Đúng 20h ngày 13/10: Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thế, vào khung giờ này những người đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Vận trình hôn nhân của người tuổi Mão cũng rất tốt. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể tìm được người phù hợp với mình. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc

Đúng 00h ngày 13/10: Thần Tài nhập mộng báo hiệu ngày mới tốt lành cho 3 con giáp, phúc lộc dồi dào, bình an hưởng  phúc

Những con giáp này được dự báo sẽ sớm nhận được tin vui trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 17 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà