Đúng 20h ngày 13/10: Thần Tài mở sổ gọi tên 3 con giáp ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi hơn người

Dự đoán 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, giàu sang không ai bì kịp, tiền vàng dư dả, phú quý phát tài, khai thông vận mệnh.

Tuổi Tý Tử vi 12 con giáp dự đoán Thiên Tài ghé thăm là cơ hội để con giáp tuổi Tý cải thiện vận trình tài lộc của mình trong thời gian này. Vận may tiền bạc mà bạn có được rất đáng để tận dụng, nhưng nếu bạn không đủ năng lực, không đủ kiến thức, tích lũy tiền bạc chưa đủ thì cũng rất dễ để chúng trôi qua tay nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên Tý cũng nên nhớ vào lúc này cũng là thời điểm Thủy – Hỏa xung khắc khiến tính cách của bạn sẽ dễ nóng nảy, nông nổi hơn, do đó bạn dễ có những quyết định sai. Hãy đợi qua cơn giận thì muốn nói hay làm gì thì làm để hạn chế rắc rối bạn nhé.

Tuổi Dần Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong thời gian này. Đặc biệt nữ giới lại có tài lộc vượng phát hơn cả, có tin vui về sự nghiệp là điềm báo thăng tiến bất ngờ, có khả năng còn được tăng lương. Do đó hãy chuẩn bị tinh thần cho hành trang sự nghiệp mới. Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Với người làm ăn kinh doanh, về cuối tuần trở đi, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập. Bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão vượng vận quý nhân trong khung giờ này. Mão biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet Không chỉ thế, vào khung giờ này những người đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Vận trình hôn nhân của người tuổi Mão cũng rất tốt. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể tìm được người phù hợp với mình. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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