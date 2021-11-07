Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp CÁN MỐC giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, 'tiền đẻ ra tiền'

Tâm linh - Tử vi 07/11/2021 13:00

Trong thời gian 20 ngày tới, 3 con giáp có được cơ hội thay đổi vận mệnh.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là nam hay nữ đều khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Họ có thể chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, vất vả lắm phen vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ.

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp CÁN MỐC giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tỵ hãy vững tin, bởi dù hiện tại có khốn đốn đến mấy thì trong 20 ngày tới nhờ được thần tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Tỵ ào ào như thác. Lúc ấy, Tỵ muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Không những thế, trong thời gian tới, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Ngọ

Khoảng thời gian trước đây, tài vận, công danh của Ngọ rất ảm đạm, vất vả, lắm thăng trầm. Tuy nhiên, bước sang tháng cuối năm Tân Sửu 2021, mọi thứ sẽ chuyển biến hoàn toàn. Đặc biệt trong 20 ngày tới đây, tử vi báo trước con giáp này sẽ được phúc báo về đường tài lộc.

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp CÁN MỐC giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, quý nhân sẽ xuất hiện, giúp đỡ Ngọ rất nhiều trên hành trình xây dựng cơ nghiệp. Tài lộc cũng dư nhiều, Ngọ sẽ sống sung sướng, dễ chịu. Ngoài ra, các mối quan hệ bạn bè, tình duyên cũng sẽ phát triển thuận lợi và hài hòa. Nếu biết tận dụng tốt thì đây chính là thời gian để người tuổi Ngọ một bước thành đại gia.

Tuổi Dậu

Đúng 20 ngày tới, tuổi Dậu vận trình sáng rỡ, nhiệt huyết tràn trề. Con giáp hoàn thành xuất xắc mọi nhiệm vụ được giao, lấy được sự tin tưởng của sếp lớn và khách hàng, trở thành trụ cột không thể thiếu. Từ đó lương dần tăng cao, tiền về như thác lũ. Ngoài ra, Dậu còn được quý nhân dắt tay, hỗ trợ hết mình về tiền bạc lẫn tinh thần cũng như đưa Dậu đến điểm thăng hoa trong sự nghiệp.

Đúng 20 ngày tới, 3 con giáp CÁN MỐC giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên Dậu gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình.

Trong 20 ngày tới, Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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