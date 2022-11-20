Đúng 20 ngày tới (21/11 - 10/12): 3 con giáp ‘uống no lộc trời’, tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 11:40

Dự đoán 20 ngày tới, 3 con giáp này hốt hết tiền tỷ của thiên hạ, vì vậy chỉ cần ngồi không hưởng lợi.

Tuổi Tý

Trong 20 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Dù làm công hay làm chủ thì con giáp giàu có này cũng tha hồ đếm tiền sái tay, thăng tiến nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh buôn bán thì Tý nên chớp lấy cơ hội nghìn năm có một này để quơ tay là có tiền, giàu sang hưng thịnh, sung sướng hơn người.

Đúng 20 ngày tới (21/11 - 10/12): 3 con giáp ‘uống no lộc trời’, tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu - Ảnh 1
Trong 20 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngựa rất mạnh mẽ và luôn kiên định với ước mơ của mình. Bạn thích thể hiện, nhưng bạn nhất định không vô tội vạ. Bạn làm những gì bạn nói và làm những gì bạn làm. Con giáp ngựa mong mọi điều tốt đẹp, nhưng cũng biết cách từ chối mọi thứ hào nhoáng. Bạn là người thực dụng và thực tế hết mực, và bạn luôn chinh phục mọi thứ bằng chính sức lực của mình.

Đúng 20 ngày tới, ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận trình tài lộc của con giáp tăng vọt. Bạn sẽ tập hợp những người cao quý, và may mắn sẽ tiếp tục. Dự kiến, vận may thay đổi và bày ra những kế hoạch hoành tráng. Chúc mừng bạn, cầu mong bạn có thể thực hiện được ước nguyện của mình, cầu mong cuộc sống của bạn không có gì phải hối tiếc.

Đúng 20 ngày tới (21/11 - 10/12): 3 con giáp ‘uống no lộc trời’, tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu - Ảnh 2
Đúng 20 ngày tới, ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận trình tài lộc của con giáp tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn trong 20 ngày tới đây gọi tên người tuổi Tị. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc. Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đúng 20 ngày tới (21/11 - 10/12): 3 con giáp ‘uống no lộc trời’, tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu - Ảnh 3
Con giáp may mắn trong 20 ngày tới đây gọi tên người tuổi Tị - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 18/11, 3 con giáp bước chân ra đường ’sa chân vào hố vàng’, sự nghiệp phất như diều gặp gió, gánh tiền bạc tỷ trên lưng

Dự đoán sau ngày mai (18/11), 3 con giáp này ăn nên làm ra, tuy nhiên nếu không biết giữ gìn có nguy cơ trắng tay ngay tức khắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 20 ngày tới tử vi ngày 21/11/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tu vi ngay mai xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba