Đúng 20 ngày tới (1/5 - 20/5), tổ tiên ban lộc lớn, 3 con giáp này giàu sang phú quý, phát tài ngoạn mục, cả nhà được 'thơm lây'

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 02:30

Thời điểm này 3 con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực, nếu biết nắm bắt thời cơ thì nhất định cuộc sống sẽ sang trang mới.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn, biết phấn đấu để gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Tử vi đưa ra dự báo rằng trong 20 ngày tới, tuổi Dậu bước vào thời kỳ vận thế vượng phát. Con giáp này không chỉ nhận được nhiều tài lộc mà còn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống.

Thời gian tới, sự nghiệp, công danh và những vấn đề khác của tuổi Dậu sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhờ đó, bản mệnh có thể hưởng cuộc sống tươi đẹp, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Tuất

Năm 2022, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Đúng 20 ngày tới (1/5 - 20/5), tổ tiên ban lộc lớn, 3 con giáp này giàu sang phú quý, phát tài ngoạn mục, cả nhà được 'thơm lây' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 20 ngày tới, người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỷ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn rất chăm chỉ, siêng năng, họ chỉ thích tập trung vào những điểm mấu chốt của vấn đề, không thích dài dòng, và những lúc trắc trở, chỉ tập trung vào tìm cách giải quyết, không than vãn.

Trong cuộc sống, tuổi Dậu là người không ngừng nỗ lực cố gắng, không phải tự nhiên mà tuổi Dậu mạnh mẽ, mà họ được rèn luyện trong thời gian dài, không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn và không bao giờ để những người xung quanh phải lo lắng.

Cùng với tính cách lạc quan, tuổi Dậu sẽ sống một cuộc sống viên mãn mỗi ngày. Từ giờ đến cuối tháng 4 âm, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực, nếu biết nắm bắt thời cơ thì nhất định cuộc sống sẽ sang trang mới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 20 ngày tới, tài lộc của 3 tuổi này chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói vui tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 26 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 56 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng