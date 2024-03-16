Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (18 và 19/3), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, tiền đếm mỏi tay, vượt mọi kiếp nạn, làm gì cũng may

Tâm linh - Tử vi 16/03/2024 23:22

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau bước vào một giai đoạn mới đầy may mắn, sự nghiệp và tiền tài đều tiến triển tốt.

Tuổi Mùi 

Công việc của Mùi đang tụt dốc vì ảnh hưởng xấu từ Tỷ Kiên. Mùi bận trăm công nghìn việc không có thời gian để nghĩ cho sức khỏe của bản thân. Các bạn còn đang theo đuổi con đường học vấn thì bị áp lực bởi thi cử, tiền bạc và thời gian.

May mắn có Tam Hợp cục giúp đỡ nên Mùi tránh được họa mất tiền, mất của trong ngày mới. Nếu hôm nay bạn bị mất đồ có giá trị thì hãy coi như của đi thay người, không nên tính toán. Người nào xởi lởi và vui tính trong kinh doanh thì sẽ có thêm khách mới, hay được khách cũ cho lộc.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (18 và 19/3), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, tiền đếm mỏi tay, vượt mọi kiếp nạn, làm gì cũng may - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 3 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 3 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (18 và 19/3), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, tiền đếm mỏi tay, vượt mọi kiếp nạn, làm gì cũng may - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Dự kiến, người sinh năm Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn với sự xuất hiện của quý nhân giúp đỡ, làm tăng cơ hội để bản mệnh thực hiện được mục tiêu của mình.

Thời gian này, người tuổi Ngọ có triển vọng làm ăn lớn nhờ sự trợ giúp từ quý nhân, có thể đạt được thỏa thuận quan trọng hoặc giành lấy một hợp đồng kinh doanh có lợi.

Trong giai đoạn này, tài vận của bản mệnh được dự đoán sẽ thăng hoa, và chỉ cần bản mệnh không ngừng nỗ lực, những phần thưởng xứng đáng sẽ đến tay Ngọ.

Người tuổi Ngọ thường là người tập trung và thận trọng, không thích sự chậm trễ. Bản mệnh có khả năng giữ vững lập trường của mình và đón nhận những điều kỳ diệu không lường trước được, bất chấp những lời nói của người khác.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn có khả năng lãnh đạo một nhóm hoặc tổ chức để tiến bộ trong công việc, hoàn thành các dự án một cách xuất sắc và thu về những phần thưởng giá trị.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (18 và 19/3), 3 con giáp vượng tài vượng lộc, tiền đếm mỏi tay, vượt mọi kiếp nạn, làm gì cũng may - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (17, 18, 19 và 20/3), 3 con giáp phú quý chạm đỉnh, tài lộc vun đầy, tiền bạc ngập két, giàu có viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang bất chấp, có nhiều điều đáng mong chờ trong tháng 3/2024.

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