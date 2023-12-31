Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (1/1 và 2/1), 3 con giáp may mắn kề vai, nghênh đón đại hỷ, giàu có nhất vùng, của tiêu chẳng hết

Tỷ Kiên giáng họa khiến công việc của Hợi hay gặp rắc rối. Sáng ra đã lắm việc ngập đầu, làm mãi không thấy hết việc. Bạn cũng không nhận được sự hỗ trợ từ người khác do không muốn nhờ vả. Hàng hóa bán khá chậm, nên xem lại cách bày bán sản phẩm.

Tình cảm dần xuống dốc vì cục diện Thổ Thủy tương khắc. Ngày này tâm trạng không tốt nên Hợi dễ làm phật lòng một số người. Bạn cũng sống theo kiểu bất cần, không lấy lòng không nịnh bợ nên hay bị người ta ghét bỏ vô cớ.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết công việc của tuổi Mùi ở thời điểm này bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn. Cũng nhờ vậy, cơ hội thăng tiến hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc. Bạn cũng đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (1/1 và 2/1), tuổi Mùi này còn có cơ hội cải thiện thu nhập, đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Tuổi Mùi có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều thành quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.