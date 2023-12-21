Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (23 và 24/12), 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 17:05

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (23 và 24/12), 3 con giáp sau vô cùng giàu sang, biến rủi thành may, vàng bạc ngập nhà.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có thể rơi nước mắt vì tức giận trong ngày Thương Quan tác động. Ngoài ra, trong công việc, sẽ có nhiều rắc rối của người khác mà bạn không hề muốn xen vào, nhưng vẫn phải giải quyết.

Thổ - Mộc xung khắc không tốt cho khía cạnh tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Tốt hơn hết là không tham gia các trò may rủi, tránh xa những dự án mà bạn không có chút kiến thức nào.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (23 và 24/12), 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (23 và 24/12), 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Thân còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Thân sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (23 và 24/12), 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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