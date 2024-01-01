Đúng 2 ngày liên tiếp (2/1 và 3/1), 3 con giáp may túi ba gang đựng tiền, thoải mái LÀM GIÀU, phúc lộc đổ về tay không ngớt

Đúng 2 ngày liên tiếp (2/1 và 3/1), tuổi Tý có thể phát huy được sở trường trong công việc, dù rắc rối có bất ngờ xuất hiện, bản mệnh cũng có thể giải quyết êm xuôi. Chính vì thế, con giáp này được cấp trên đánh giá rất cao.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Dù là người mới trong tập thể hay tiếp xúc với lĩnh vực mới, tuổi Tý cũng hãy tự tin thể hiện bản thân, có ý kiến gì thì hãy nói ra cho mọi người cùng biết, bản mệnh có thể tìm ra hướng đi mới cho tập thể.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời gian tới, người tuổi Dậu có thể gặp được những cơ hội may mắn. Tuy nhiên, để những may mắn trở nên có ích thì bản mệnh cần chủ động và quyết đoán trong mọi quyết định của mình. Điều cần thiết lúc này là lập ra một kế hoạch chi tiết và tuân thủ nó một cách cẩn thận, nhất là trong các lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh, nơi mà rủi ro luôn tồn tại song hành cùng cơ hội.

Đối với mỗi dự định mà người tuổi Dậu ấp ủ, việc xác định mục tiêu một cách minh bạch và cụ thể sẽ là chìa khó dẫn đến thành công. Khi bản mệnh đã tính toán kỹ lưỡng và nhận diện được cơ hội thì cần nhanh chóng hành động để nắm bắt nó. Sự chần chừ chẳng những làm giảm khả năng thành công mà còn có thể gây ra áp lực tâm lý không đáng có.

Hãy tin tưởng vào bản thân và tiến lên một cách quả cảm nhưng đừng quên tính toán một cách thông minh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 2 ngày liên tiếp (2/1 và 3/1), những người tuổi Sửu đạt nhiều thành tựu tốt trong công danh.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào công việc, thành tựu đạt nhiều.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa may mắn có được nhau, nhưng cả hai luôn hướng về nhau.

Tài lộc: Bản thân đang hạnh phúc khi dần cải thiện thu nhập.

Sức khoẻ: Tăng cường thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.