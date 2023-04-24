Đúng 2 ngày giữa tuần (25/4, 26/4), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 13:36

Những con giáp dưới đây may mắn hơn người vì hưởng lộc trời cho, công việc suôn sẻ, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp có quyền tự hào về sự nghiệp chói sáng của họ. Thời gian vừa qua, vì bản tính nóng vội, bất cẩn nên bạn phạm phải một số sai lầm khiến công việc không được thành công như mong muốn.

Tuy nhiên, đúng 2 ngày giữa tuần, người tuổi Dần được dự đoán tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí gấp 2, gấp 3 lần những tuần trước đó. Lương tăng, thưởng nhiều, người tuổi Dần có túi tiền rủng rỉnh, dồi dào.

Đúng 2 ngày giữa tuần (25/4, 26/4), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 2 ngày giữa tuần, những người tuổi Tỵ chứa nhiều hy vọng. Khi gặp khó khăn, họ cũng không hề nản mà tiếp tục tìm cách khắc phục, cố gắng tiếp cho hiện tại. Chính vì thế mà thời gian này, những người tuổi Tỵ sẽ mau chóng nhận được nhiều tin vui về sự nghiệp, thu được lợi nhuận lớn.

Đặc biệt, đường tình duyên của những người tuổi Tỵ đặc biệt rực rỡ. Những ai là thành viên của hội "ế có thâm niên" cũng có thể may mắn kiếm được đúng chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình.

Đúng 2 ngày giữa tuần (25/4, 26/4), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản tính của những người tuổi Ngọ là những người tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Họ dám nghĩ, dám làm và không ngại thử thách. Đúng 2 ngày giữa tuần, những người tuổi Ngọ sẽ liên tiếp nhận được may mắn trong sự nghiệp, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện nhiều vô kể.

Theo tử vi dự đoán, trong thời gian này, những người tuổi Ngọ sẽ có vận đào hoa cực lớn. Người độc thân có thể gặp được ý trung nhân, còn người là hoa đã có chủ thì cả hai sẽ càng hạnh phúc, viên mãn.

Đúng 2 ngày giữa tuần (25/4, 26/4), 3 con giáp hốt cả rổ tiền, thoát nghèo ngoạn mục, ngồi rung đùi cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Đúng 10 ngày cuối tháng 4, TOP con giáp ra ngõ đụng Thần Tài, vào nhà gặp quý nhân, công trạng chói lọi, phúc khí ngập tràn

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 4, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi ngày 24/4/2023 tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát