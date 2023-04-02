Đúng 2 ngày đầu tuần (3/4, 4/4): Tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn ghé thăm, thuận lợi từ tình duyên đến bạc tiền

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 11:06

Những con giáp này có tài vận khởi sắc, tình duyên thăng hoa, hãy tận dụng cơ hội trong 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Tỵ

Khó khăn chỉ là tạm thời, tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dần cải thiện. Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống con vật nuôi, cây trồng mới. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với mình, người tuổi này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cao hơn trước rất nhiều.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3/4, 4/4): Tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn ghé thăm, thuận lợi từ tình duyên đến bạc tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khá tinh tế, nhạy cảm, có suy nghĩ thấu đáo. Họ cũng tỏ ra lạc quan ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách. Trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy.

Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ nần. Người nào đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc, thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3/4, 4/4): Tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn ghé thăm, thuận lợi từ tình duyên đến bạc tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp này. Dù vận trình tài lộc của họ trong những ngày vừa qua chỉ ở mức trung bình, họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Có thể nói, công việc làm ăn của con giáp tuổi Dậu tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu. Không những có sự nghiệp vượng phát, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên nồng thắm.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3/4, 4/4): Tài lộc song hỷ, phú quý bất ngờ, 3 con giáp mở cửa đón Thần May Mắn ghé thăm, thuận lợi từ tình duyên đến bạc tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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