Đúng 2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7), 3 tuổi chớp ngay cơ hội phát tài, quý nhân mở đường công danh, không là sếp lớn cũng làm quan to

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 08:54

Dự đoán trong 2 ngày đầu tuần, những con giáp này được quý nhân đưa đường chỉ lối, đường tài lộc nhờ đó mà hanh thông đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Dự đoán trong 2 ngày đầu tuần, vận khí của người tuổi Tý nói chung cực kì tốt đẹp. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này luôn khá hanh thông. Thậm chí, dù có gặp phải khó khăn thì cứ vào thời điểm then chốt, cần một bước chuyển ngoặt cứu mình thì họ lại may mắn gặp được quý nhân.

Đi học được thầy cô tận tâm chỉ bảo, đi làm gặp được sếp rộng lòng đại lượng, quan tâm chăm sóc chỉ dạy như thầy cô. Điều quan trọng nhất là vận quý nhân của người tuổi Tý còn ứng cả vào đường tình duyên nữa. Con giáp này sẽ gặp được một nửa của mình là người hiền lương đức độ, biết quan tâm chăm sóc gia đình, yêu thương con cái. Phúc phận này đâu phải ai cũng có, chúc mừng những chú Chuột thông minh lanh lợi nhé.

Đúng 2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7), 3 tuổi chớp ngay cơ hội phát tài, quý nhân mở đường công danh, không là sếp lớn cũng làm quan to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dự đoán trong 2 ngày đầu tuần, vận số người tuổi Thìn nếu như không là “sếp lớn” thì cũng trở thành “quan to”. Họ luôn làm việc với sự đam mê chát bỏng dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Điều này giúp họ được đền đáp xứng đáng, gặt hái được nhiều thắng lợi và may mắn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, từ thời điểm này vì có quý nhân phù trợ nên khi bắt tay vào xây dựng sự nghiệp thì người này sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng từ mọi người xung quanh, vượt qua mọi thử thách một cách suôn sẻ mà không phải ai cũng làm được.

Đúng 2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7), 3 tuổi chớp ngay cơ hội phát tài, quý nhân mở đường công danh, không là sếp lớn cũng làm quan to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, họ là người hào phóng, hảo sảng chứ không để tâm đến những chuyện tủn mủn, vụn vặt. Khi gặp khó khăn, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người tuổi này tâm tính thiện, thích làm việc thiện.

Tuy thuở ban đầu số mệnh gập ghềnh, khó khăn nhưng trong 2 ngày đầu tuần, vận thế của con giáp tuổi Ngọ rất hanh thông, càng về sau càng vượng phát. Người tuổi Ngọ được biết đến với phúc khí dồi dào, đi đâu cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân cứu giúp nên càng về sau càng có hậu.

Đúng 2 ngày đầu tuần (24/7 - 25/7), 3 tuổi chớp ngay cơ hội phát tài, quý nhân mở đường công danh, không là sếp lớn cũng làm quan to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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