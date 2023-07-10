Đúng 2 ngày đầu tuần (10/7 - 11/7), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 10:30

Tử vi dự đoán, đúng 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp này có phước lành từ ơn trên ban tặng nên thành công mỹ mãn, công thành danh toại, sự nghiệp vững bước, vượng phát tài lộc, lộc lá triền miên, may mắn kề bên.

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết, người tuổi Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Trong thời gian trước đó, người tuổi Tuất tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Đúng 2 ngày đầu tuần, Tuất sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Con giáp càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều. Những người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong tài lộc mà cả trong tình duyên cũng vô cùng rực rỡ.

Đúng 2 ngày đầu tuần (10/7 - 11/7), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho hay, sang 2 ngày đầu tuần do tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút. Con giáp sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Tinh thần làm việc của tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng lên cao vút.

Và từ thời gian này, tuổi Dậu có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn, ít ai sánh bằng.

Đúng 2 ngày đầu tuần (10/7 - 11/7), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi chỉ rõ, đúng 2 ngày đầu tuần, người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Mão càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với những người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận.

Người tuổi Mão có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Nhờ tài vận hanh thông nên cuộc sống của tuổi Mão cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Trong thời gian này, người tuổi Mão không chỉ phát tài mà đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (10/7 - 11/7), Thần Tài kề cạnh, quý nhân không rời, 3 con giáp ẵm trọn tài lộc, thoát nạn tam tai nên giàu ú ụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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