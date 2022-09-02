Đúng 2 ngày cuối tuần (3-4/9), vận trình đỏ rực, tài chính ánh vàng, tương lai xanh biếc, tình duyên hồng thắm

Sự chủ động và lạc quan sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn, giúp Ngọ có thêm bước tiến mới trong thời gian tới. Ngọ cũng có quý nhân song hành nên không có gì phải lo lắng.

Cuối tuần này Ngọ có vận trình nhìn chung khá suôn sẻ. Bản mệnh sẽ nhận được nhiều hỷ sự giúp tinh thần thoải mái, làm việc hiệu quả và thu hút được nhiều tài vận hơn.

Cuối tuần này Ngọ có thể nảy sinh được ý tưởng kinh doanh mới. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình và bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ dù đang là ngày nghỉ. Bản mệnh dường như cũng đang có sự quyết tâm khá lớn để sớm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình và người thân.

Người tuổi Ngọ biết cân đối giữa công việc và cuộc sống nên không có mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn xảy ra.

Tuổi Tỵ

Tỵ được cát tinh hậu thuẫn nên gặp được nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần. Con giáp này có quý nhân và Thần Tài chiếu cố, gạt bỏ mọi khó khăn tồn đọng trước đó.

Mọi kế hoạch diễn ra khá trôi chảy theo đúng dự tính của Tỵ. Con giáp này cũng biết cách dẫn dắt người khác, ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh.

Không chỉ sự nghiệp mà tài lộc của Tỵ cũng rất hanh thông. Tỵ được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Về mặt tình cảm, người tuổi Tỵ đang có đối tượng hãy thử ngỏ lời với đối phương vì biết đâu họ cũng đang chờ Tỵ “bật đèn xanh”.

Tuổi Dậu

Dậu được dự đoán sẽ có nhiều tin vui về tài lộc vào cuối tuần này. Những ngày cuối của nghỉ lễ dài mà có tiền đổ về túi thì quả là niềm vui lớn lao.

Dậu có quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn. Con giáp này sẽ nhìn thấy những cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Người làm kinh doanh buôn bán ngày càng có lợi nhuận và thêm phát đạt. Cơ hội sẽ được Thần Tài mang đến tận nơi. Vấn đề chỉ là Dậu có đủ tinh tế để nhận ra không thôi.

Không chỉ tài lộc mà Dậu còn gặp may ở phương diện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người chung tâm ý, hiểu tâm tình, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Người có đôi có cặp thấu hiểu nhau, mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!