Đúng 2 ngày cuối tuần (24/09 - 25/09) top con giáp "cá chép hóa rồng" sự nghiệp thăng hoa, tình yêu nở rộ, tiền về chật két

Người tuổi Tỵ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Càng về cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi.

Tuần này một tuần đào hoa nở rộ đặc biệt vào những ngày cuối tuần đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai.

Mọi việc đều tiến triển hanh thông nhờ có đầu óc tỉnh táo. Bản mệnh hãy nhân cơ hội này để sửa chữa những sơ suất trước đây, đồng thời dũng cảm thử sức và tìm tòi con đường phát triển mới.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cậy. Hướng may mắn: hướng Đông.

Tuổi Ngọ

Tử vi cuối tuần này cho biết rằng vận trình tổng thể của tuổi Ngọ tốt đẹp vào thứ Sáu đến Chủ Nhật.

Tình hình tài lộc của người tuổi Ngọ có nhiều biến động. Đầu tuần, có thể tài chính vẫn bình ổn, đến cuối tuần người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Tuổi Ngọ ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ khả năng lĩnh hội và học hỏi vững vàng mà người tuổi này có được những cơ hội hợp tác làm ăn tiềm năng. Qua đó, bản mệnh có thể rút ngắn thời gian chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của người có đôi có cặp nhìn chung là bình ổn.

Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Tây Nam.

Tuổi Hợi

Tuần này, vận trình tổng thể của tuổi Hợi hanh thông vào ngày thứ Sáu đến Chủ Nhật.

Tuổi Hợi có tài lộc thuận lợi vào cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của bạn thuận lợi hơn khi đến thời điểm cuối tuần. Do đó, bạn nên cố gắng hết sức mình, đặc biệt là người làm ăn không nên để cơ hội vụt qua trước mắt.

Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn đối với những người đã kết hôn, còn người độc thân thì kém duyên nên chuyện tình cảm vẫn giậm chân tại chỗ chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Tây.

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