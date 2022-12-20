Đúng 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch (28, 29/11): TOP 3 con giáp bất ngờ chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 07:30

Nhờ có sao tốt chiếu mệnh nên trong 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này gặp được rất nhiều may mắn.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, đúng 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch, công danh lẫn sự nghiệp của người tuổi Sửu chuyển biến tốt, đặc biệt là trên phương diện tài lộc và tình cảm có nhiều tin vui. Các mối quan hệ xã giao của Sửu trở nên tốt đẹp hơn, có cơ hội gặp quý nhân, được giúp đỡ nên công việc khởi sắc.

Đúng 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch (28, 29/11): TOP 3 con giáp bất ngờ chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, tiền vào như nước - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, đúng 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch, công danh lẫn sự nghiệp của người tuổi Sửu chuyển biến tốt, đặc biệt là trên phương diện tài lộc và tình cảm có nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Một số người may mắn được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Điều này mang đến cho Sửu nhiều thách thức vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý và kỹ năng chuyên môn vững vàng nhé. Nếu làm kinh doanh Sửu sẽ đón nhận nhiều may mắn, tiền bạc thu về mỏi tay. Trong tình cảm, vợ chồng Sửu luôn yêu thương và thông cảm cho nhau.

Tuổi Tý

Tý là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như Tý không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế Tý là người thấu tình đạt lý. Thời gian vừa rồi có vẻ như Tý đã trải qua không ít khó khăn.

Đúng 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch (28, 29/11): TOP 3 con giáp bất ngờ chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, tiền vào như nước - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Tý có thể tận hưởng thành quả mình làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Tý có thể tận hưởng thành quả mình làm ra. Tý được cấp trên công nhận năng lực và trao cho nhiều cơ hội để tăng lương, thăng chức. Đây là thời điểm mà Tý gặp rất nhiều may mắn, thậm chí có thể trúng thưởng từ những trò chơi mà tưởng như chẳng thể nào thắng nổi.

Tuổi Mão

Mão cũng là 1 trong 3 con giáp may mắn ngập tràn trong 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Không chỉ được cát khí nâng đỡ, trợ giúp trong nhiều chuyện mà đường tình duyên của Mão cũng vô cùng khởi sắc. Thần May Mắn che chở nên tuổi Mão có nhiều cơ hội phát huy và chứng minh năng lực của bản thân. Trong khi thực hiện Mão có thể vẫn gặp trở ngại nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và thành công của Mão lại càng vang dội hơn.

Đúng 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch (28, 29/11): TOP 3 con giáp bất ngờ chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, tiền vào như nước - Ảnh 3
Mão cũng là 1 trong 3 con giáp may mắn ngập tràn trong 2 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Không chỉ được cát khí nâng đỡ, trợ giúp trong nhiều chuyện mà đường tình duyên của Mão cũng vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Một khi cơ hội đến, Mão hãy tranh thủ nắm bắt cho kịp. Hãy dẹp bỏ sự nhút nhát và tự ti sang một bên, tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn bỏ công sức ra thì đến một ngày bạn sẽ thu về những thành quả xứng đáng. Chuyện tình cảm của bản mệnh thật may mắn khi có được người thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe bạn khi bạn vướng vào tình huống khó khăn, trở ngại.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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