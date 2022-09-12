Đúng 19h tối ngày 12/9: 3 con giáp ra đường gặp ngay Thần Tài, tiền rơi trên đầu, tay nắm đầy “lộc”, tài vận gia đình ngày càng hưng phát

Tử vi cho thấy trong sự nghiệp của người tuổi Sửu có tốt xấu đan xen trong suốt tuần này nhưng đầu tuần may mắn chiếm nhiều hơn. Người tuổi Sửu là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc, nhưng cũng chính vì thế mà bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy đề phòng những người xu nịnh, cố tình tiếp cận mình.

Tuy nhiên, dù việc kiếm tiền có suôn sẻ đi chăng nữa, tuổi Sửu cũng không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai, nhất là trong tình hình hiện tại.

Về mặt tài chính người tuổi Sửu do bản mệnh cần có cách tiêu tiền hợp lý hơn, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Hầu hết họ đều có vận số tốt. Con giáp tuổi này đa phần đều sở hữu ngoại hình đẹp, tính tình tốt bụng, sống chân thành và biết đối nhân xử thế. Trong công việc, họ rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm. Ngày mới con giáp tuổi Tuất có quý nhân dẫn được, nhân nhiều cơ hội phát tài, phát lộc. Người tuổi này trước kia gặp khó khăn, thất bại giờ cũng có quý nhân giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh thì gặp gỡ nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Ảnh minh họa: Internet

Làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này có sự nghiệp hanh thông, hứng vàng, hốt bạc. Người làm công ăn lương cũng được lãnh đạo coi trọng. Cuộc sống của họ sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trở nên rất chăm chỉ và chịu khó ngay từ ngày bắt đầu của tuần mới. Vì muốn gặt hái thành công nên bạn sẵn sàng bỏ công bỏ sức ngay từ khi người khác còn đang lơ đãng. Trên thực tế, bản mệnh là một người cẩn thận và tỉ mỉ, vì thế mọi người đều yên tâm khi giao bất cứ việc gì cho bạn. Tin rằng bạn sẽ thăng tiến một cách vững vàng trong tương lai, vì thế hãy đặt cho mình những mục tiêu tham vọng nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, con giáp này thích những cảm xúc mới mẻ, vì thế mà bạn luôn nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để thực hiện cùng người ấy. Những hoạt động không ngừng đổi mới khiến hai bạn đầy ắp những kỉ niệm khó quên.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.