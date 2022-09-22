Đúng 19h ngày 23/9: Cát Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp được Thần Tài điểm danh, đại cát đại lợi

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Khung giờ này là lúc tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất. Đặc biệt, nếu nắm bắt cơ hội sự nghiệp vào khung giờ này thì sự nghiệp của Tỵ sẽ nhận may mắn thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ bước vào giai đoạn này thì bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người thông minh, biết nắm bắt thời cuộc. Họ luôn biết cách kết hợp linh hoạt phương pháp truyền thống và hiện đại để giải quyết vấn đề. Nhưng cho dù họ có làm gì đi chăng nữa thì cũng không cố ý tìm đường tắt. Vì thế có những việc người khác tốn rất nhiều công sức giải quyết thì tuổi Dậu giải quyết rất nhanh chóng và có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó tuổi Dậu sẽ có lúc may mắn ngập tràn, sự nghiệp không gặp rủi ro bất ngờ. Nhờ vậy mà đường thăng tiến của Dậu được tiến triển vững vàng, tương lai của họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Không chỉ đầu óc đặc biệt thông minh mà những người tuổi Dậu lại có thêm phúc khí của quý nhân nhờ vào những mối quan hệ tốt đẹp, từ đó mở ra cho họ những con đường mới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là người cần mẫn, chăm làm và có tâm với công việc. Con giáp này có năng lực, lại cần cù chịu khó nên chuyện thành công là việc nay mai. Vốn dĩ người tuổi này có suy nghĩ tiến bộ nên luôn tìm ra nhiều phương pháp cải tiến từ đó có cơ hội để tiến thân. Người tuổi này có phúc khí nên từ sớm đã được quý nhân nâng đỡ, được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, nên Sửu làm việc không ngừng nghỉ. Nhờ đó mà nguồn thu tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, người tuổi Sửu có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả. Những người làm công ăn lương cũng có tài lộc dồi dào, được cấp trên nâng đỡ. Người tuổi này nên tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, họ có thể kiếm được khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.