Đúng 19h ngày 13/10: Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào giờ này, cẩn thận vướng tai bay vạ gió, thất thoát tiền bạc

Trong thời điểm này có nhiều bất thường và biến động cho những ai cầm tinh con Rồng. Tuổi Thìn lại có thể gặp phải những biến động về tâm lý, tinh thần không ổn định, không thể minh mẫn như bình thường. Các dự định đầu tư kinh doanh thực hiện vào lúc này không phải là quyết định khôn ngoan. Vì vậy, tốt nhất là hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn, sự nóng nảy, bộp chộp sẽ khiến bạn mất nhiều hơn được.

Người tuổi Thân cần hết sức cẩn thận trong thời điểm này bởi có điềm báo hung hiểm xuất hiện. Rất nhiều việc không như ý xảy ra khiến bạn đứng ngồi không yên, tinh thần thiếu ổn định, tính khí trở nên nóng nảy, cực đoan.

Từ đó, ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và tài chính hiện tại. Kể cả chuyện tình cảm, vợ chồng gặp xung đột trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi Thìn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, quan tâm đến người bạn đời và gia đình, cố gắng suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng không có dấu hiệu tăng tiến, vì thế tốt nhất là bạn không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Việc kiếm tiền làm giàu trở nên khó khăn hơn với con giáp này khi bao nhiêu tiền của công sức bạn bỏ ra vẫn chưa thu lại thành quả xứng đáng như mong đợi. Có lẽ bạn đã tính toán sai ở đâu đó, hãy tập trung tìm ra mắt xích bị lỗi đó và nhanh chóng loại bỏ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể gặp phải không ít trắc trở trong khung giờ này bởi hung vận bủa vây. Công việc có điềm bị tiểu nhân quấy phá, giở trò ám toán, gây nhiều trò cạnh tranh bất lợi. Bạn nên cẩn trọng với một vài người xung quanh mình. Có thể kẻ xấu đang ẩn mình dưới danh nghĩa là người thân, bạn bè và tìm cách hãm hại con giáp này bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet

Hung tinh còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với tuổi Tuất. Vì dễ tin người nên con giáp này rất dễ bị lừa gạt, thậm chí chiếm đoạt tài sản. Chưa kịp tìm hiểu kỹ thông tin đã vội đưa tiền cho đối phương, bạn đánh đổi công sức bấy lâu của mình chính vì sự chủ quan và sơ sài của bản thân.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.