Đúng 19/9 ngày 21/9: Top 3 con giáp may mắn, hưởng trọn lộc trời, giàu sang phú quý, sự nghiệp vượng phát, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 18:30

3 con giáp này nắm bắt tốt tài vận và may mắn, nhờ vậy mà sự nghiệp thăng tiến một bước lên mây.

Tuổi Tý

Tý tính cách hiền lành, khôn khéo và dễ gần. Con giáp này biết cách đối nhân xử thế, biết trước biết sau nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn là người nhân nghĩa, thủy chung, ân trả, nghĩa đền chứ không muốn mang nợ một ai.

Đúng 19/9 ngày 21/9: Top 3 con giáp may mắn, hưởng trọn lộc trời, giàu sang phú quý, sự nghiệp vượng phát, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang thời điểm này, con giáp tuổi Tý vận khí cực tốt nên sự nghiệp thăng tiến vù vù, bản mệnh sẽ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp, giành được nhiều cơ hội phát triển hơn. Không những thế, bạn còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn

Thìn khá thầm trầm, ít nói, thường che giấu suy nghĩ của bản thân mình và ít khi bị đọc vị. Trong công việc, người tuổi này hòa nhã, thân thiện với đồng nghiệp và luôn cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Con giáp này luôn được biết đến với tinh thần tích cực, lạc quan trong công việc cũng như cuộc sống.

Đúng 19/9 ngày 21/9: Top 3 con giáp may mắn, hưởng trọn lộc trời, giàu sang phú quý, sự nghiệp vượng phát, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, bên cạnh đó con giáp này cũng gặp được quý nhân, được tạo điều kiện, đưa đường dẫn lối giúp xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp và viên mãn hơn. Ngoài ra, vận đào hoa của tuổi Thìn trong thời gian tới cũng vô cùng viên mãn, gặp được nhân duyên tốt, cuộc sống vẹn toàn

Tuổi Thân

Con giáp này vốn nổi tiếng nhanh nhẹn, hoạt bát trong số 12 con giáp. Họ hiếm khi chịu ngồi yên một chỗ nơi văn phòng, cuối tháng nhận số thù lao ít ỏi. Trong đầu họ, ý chí kiếm tiền luôn sôi sục. Họ có nhiều ý tưởng, suy nghĩ không ngừng nghỉ và thực sự có hành động thực tế để biến suy nghĩ đó thành hiện thực.

Đúng 19/9 ngày 21/9: Top 3 con giáp may mắn, hưởng trọn lộc trời, giàu sang phú quý, sự nghiệp vượng phát, tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bất kể ý tưởng đó có kỳ quái khó tin đến đâu thì người tuổi Thân vẫn luôn quyết định làm theo suy nghĩ của mình. Họ nghĩ đơn giản là dù sao thì số vốn bỏ ra cũng không quá nhiều, “được ăn cả, ngã về không”, đâu có sao. Vả lại, không thất bại vài lần thì sao biết cách kinh doanh thành công cho được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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