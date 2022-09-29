Đúng 18h08p hôm nay 29/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này phúc khí đủ đầy, vận trình sung túc, tiền tài phủ phê, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh một bước lên hương, sung sướng hơn người

Hôm nay tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tam Hợp nâng đỡ mà người tuổi Sửu đón nhận được hạnh phúc trọn vẹn bên một nửa của mình. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề, người ấy đưa ra những thông tin rất có lợi cho bạn trong thời gian này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Về phương diện tài chính, con giáp này này không cần phải lo nghĩ quá nhiều khi có nguồn thu nhập dồi dào cộng với sự hậu thuẫn kinh tế từ gia đình.

Tam Hợp nâng đỡ mà người tuổi Sửu đón nhận được hạnh phúc trọn vẹn bên một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mùi trong hôm nay gặp may mắn khá nhiều. Vì gặp ngày Lục Hợp nên người tuổi này sớm tìm ra cho mình hướng đi mới phù hợp với năng lực thực sự. Bên cạnh đó, sự dẫn dắt của cấp trên giúp bản mệnh tìm thấy được thế mạnh tiềm ẩn của bản thân.

Người tuổi Mùi có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua. Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng, tuy nhiên, hãy khiêm tốn, học hỏi những điều hay từ mọi người.

Ngũ hành tương sinh mang lại giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của bản mệnh bên một nửa của mình. Những thay đổi của bạn trong thời gian vừa qua đã có tác dụng khiến mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Người tuổi Mùi có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày hôm nay nhờ có Tam Hội hỗ trợ cho các mối quan hệ xung quanh của con giáp tuổi Thân trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Bạn biết cách chấm dứt sai lầm cũ, biết nói không với những người có tư duy tiêu cực, lối sống không lành mạnh.



Điểm mạnh của con giáp tuổi Thân được phát huy trong ngày Chính Quan che chở. Sự mạnh dạn, bản lĩnh giúp bạn giải quyết mọi việc hiệu quả ngày hôm nay.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ấm êm và hòa hợp. Bạn và người ấy đang có những phút giây đẹp đẽ và ngọt ngào nhờ biết cách sẻ chia và bao dung cho những thiếu sót của đối phương.

Ngày hôm nay nhờ có Tam Hội hỗ trợ cho các mối quan hệ xung quanh của con giáp tuổi Thân trở nên dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo