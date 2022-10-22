Đúng 18h08p hôm nay 22/10: Tử vi dự đoán 3 con giáp này THẦN MAY MẮN ghé thăm, lên hương đổi đời, vận trình thăng hoa, tình - tiền thắm sắc, tin vui ngập tràn, cuối năm có hỷ sự, cặp đôi về chung một nhà

Đường tình duyên của tuổi Dậu nở rộ. Với những cặp đôi đã có quá trình tìm hiểu đủ thì đây là dịp tốt để ngỏ lời, tiến hành các bước cưới hỏi, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tạo lập gia đình riêng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội tăng tiến tình cảm với người mình đang để ý.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dậu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Ngoài ra hôm nay bản mệnh cũng có thể gặp quý nhân, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Tài lộc khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hợp trợ lực, người tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Hôm nay, những chú Ngựa có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, kí kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé. Hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ, được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này.

Bạn có một ngày hạnh phúc bên những người thân yêu nhờ ngũ hành tương sinh. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc tình cảm nên không thể tập trung vào công việc.

Bạn có một ngày hạnh phúc bên những người thân yêu nhờ ngũ hành tương sinh -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam Hội xuất hiện trong vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Tuất báo hiệu con giáp này có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Đó không chỉ là mối quan hệ trong công việc mà còn cả ở bên ngoài nữa.

Cũng nhờ khả năng ăn nói khéo léo, giỏi giao tiếp lại nhanh nhẹn nên những chú Chó có thêm nhiều bạn bè là điều dễ hiểu. Điều đó không chỉ giúp ích cho sự nghiệp mà còn khiến cuộc sống của bản mệnh thêm phần vui vẻ, nhộn nhịp hơn.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Tuất có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo