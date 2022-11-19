Đúng 18h08p hôm nay (19/11/2022), bảng vàng đề tên, 3 con giáp này chạm đỉnh vinh quang, tiền tài chất đầy két, cuối năm chỉ có nhung lụa vinh hoa, mua nhà xịn, sắm xe hơi tiền tỷ

Tiếp nối tử vi hàng ngày 18/11/2022 của 12 con giáp , tuổi Tý có cát tinh Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc. Mọi kế hoạch, dự án trong ngày đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Đồng nghiệp và cấp trên đều tin tưởng vào khả năng và tinh thần trách nhiệm của bạn, hãy nỗ lực để không phụ lòng tin của mọi người nhé.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Con giáp này và nửa kia thấu hiểu nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ ràng ra thành lời. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tình cảm của hai người.

Không chỉ công việc, tài vận trong ngày cũng khá tốt, thu nhập của tuổi Tý nhìn chung vẫn rất ổn định. Một phần là do tính cách thận trọng đã mang lại lợi ích cho bản mệnh. Thời gian này cũng không có quá nhiều khoản phải chi tiêu nên bạn có thể tiết kiệm được một số tiền kha khá.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 19/11/2022 hôm nay, tuổi Thìn có những suy nghĩ tỉnh táo và minh mẫn, vì thế mà bản mệnh chủ động tránh được những cái bẫy của kẻ tiểu nhân, không đưa ra những quyết định sai lầm.

Tinh thần lạc quan, hăng hái của con giáp này cũng truyền động lực cho mọi người xung quanh, khiến bầu không khí làm việc của cả tập thể đều được đẩy lên cao. Mọi người có thể hợp sức để cùng gặt hái thành công.

Vận trình tình cảm trong ngày khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút đặc biệt với người khác phái, nhưng nếu không cân nhắc kỹ thì rất dễ rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”. Con giáp này nên bình tĩnh suy xét, lựa chọn kỹ càng chứ đừng đứng núi này trông núi nọ.

Tinh thần lạc quan, hăng hái của con giáp này cũng truyền động lực cho mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thứ 7 này, Sửu có Lục Hợp che chở nên những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi suốt thời gian qua có thể gặt hái được kết quả khả quan, giúp con giáp này đạt được vị trí mong muốn. Cuối cùng công sức và tâm huyết của bản mệnh cũng được đền đáp xứng đáng.

Cơ hội kiếm tiền cũng đang ngày một nhiều hơn vì thế bản mệnh có thể nhanh tay tận dụng cơ hội tốt đang có khi vận may từ Thiên Tài hỗ trợ. Bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian này để làm giàu. Nếu chưa biết cách tăng thu nhập thì nên sắp xếp lại thời gian, tìm kiếm thêm công việc ngoài giờ nào đó.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên tươi sáng, đào hoa nở rộ, tình cảm đôi lứa ngày càng mặn nồng. Mặc dù giữa hai bạn đôi khi vẫn còn những tranh cãi nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả. Người độc thân nếu tích cực tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều người.

Cơ hội kiếm tiền cũng đang ngày một nhiều hơn vì thế bản mệnh có thể nhanh tay tận dụng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo