Đúng 18h08p hôm nay (18/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, sự nghiệp vụt sáng, suôn sẻ trăm bề, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 13:35

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, suôn sẻ như ý, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức, mang lại thu nhập 'khủng'.

Tuổi Dần

Công việc hôm nay khá suôn sẻ thuận lợi, bạn có được tinh thần tốt bắt đầu ngày mới đầy hiệu quả. Một ngày với nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Có quý nhân đưa đường chỉ lối, bạn có thể thực hiện các kế hoạch một cách tuần tự mà không gặp phải nhiều cản trở.

Về tài vận, những công việc tay trái sẽ mang lại cho bạn nguồn thu ổn định bên cạnh tiền lương từ công việc chính. Khả năng sẽ tăng thêm được nguồn thu nhập, bạn có thể củng cố thêm nguồn tài chính hiện có. Bạn có những dự định đầu tư mới thì nên thử sức biết đâu sẽ nhận được nguồn lợi nhuận lớn.

Nếu đã lập gia đình, tuổi Dần có một ngày yên bình. Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả luôn khiến con giáp này cảm thấy thư giãn. Bản mệnh và nửa kia luôn giúp đỡ, chung tay cùng làm mọi việc trong gia đình, dù lớn hay nhỏ.

Đúng 18h08p hôm nay (18/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, sự nghiệp vụt sáng, suôn sẻ trăm bề, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Nếu đã lập gia đình, tuổi Dần có một ngày yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 6 ngày 18/11/2022 hôm nay, cát tinh cho thấy dấu hiệu tốt trên con đường thăng quan tiến chức của tuổi Mùi. Cấp trên hẳn sẽ đánh giá cao những việc con giáp này đã làm trong suốt thời gian qua và cho bản mệnh cơ hội để thể hiện năng lực bản thân.

Tài lộc trong ngày không quá nhiều nhưng cũng đủ để bản mệnh có thêm một khoản chi tiêu trong giai đoạn này. Người tuổi Ngọ nên tham khảo ý kiến của những người thân thiết và đáng tin cậy trước khi quyết định chuyện liên quan đến tiền bạc. Những quyết định mà con giáp này cố chấp đưa ra có thể lãnh hậu quả đấy.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cũng cho thấy tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Những người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và con giáp này sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình.

Đúng 18h08p hôm nay (18/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, sự nghiệp vụt sáng, suôn sẻ trăm bề, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Cục diện Hỏa sinh Thổ cũng cho thấy tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 6 ngày 18/11/2022 hôm nay, cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tuất phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Con giáp này có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn sẽ giúp bản mệnh có những bước tiến ổn định hơn trong tương lai.

Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Tuổi Tuất là người có tài, vì thế chẳng sợ không có cơ hội để phát triển cao xa hơn nữa. Rồi cấp trên sẽ nhận ra khả năng của con giáp này.

Đúng 18h08p hôm nay (18/11), 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm tới, sự nghiệp vụt sáng, suôn sẻ trăm bề, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để gây ấn tượng với người làm lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

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