Đúng 18h ngày 29/10/2022: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời, phú quý gia tăng, đại cát đại lợi, buôn may bán đắt, tiền vàng phủ kín nhà

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 16:10

Vận tài khởi sắc vào 18h hôm nay 29/10 giúp 3 con giáp này đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công việc, tiền bạc và tình duyên.

Tuổi Dậu

Đúng 18h ngày 29/10/2022: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời, phú quý gia tăng, đại cát đại lợi, buôn may bán đắt, tiền vàng phủ kín nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 18h hôm nay 29/10, tuổi Dậu có vận trình ổn định. Các nhiệm vụ công việc đều tiến triển tốt, khó khăn nào cũng vượt qua nhờ có được sự hỗ trợ của cát tinh Thiên Ấn. Nếu con giáp này nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một chút trong cách ứng xử các tình huống thì chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của mọi người.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Tuổi Tý

Đúng 18h ngày 29/10/2022: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời, phú quý gia tăng, đại cát đại lợi, buôn may bán đắt, tiền vàng phủ kín nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 18h hôm nay 29/10 cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

Tuổi Hợi 

Chính Quan khuyến khích tuổi Hợi nếu đang có bất cứ mục tiêu to lớn nào thì đây là ngày để dấn thân hành động, bởi vì bạn chắc chắn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ nỗ lực của mình. Khi có quyết tâm thì bạn sẽ có kế hoạch phù hợp mà thôi.

Đúng 18h ngày 29/10/2022: 3 con giáp hứng trọn lộc Trời, phú quý gia tăng, đại cát đại lợi, buôn may bán đắt, tiền vàng phủ kín nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 18h hôm nay 29/10 là lúc bản mệnh nên tập trung vào những gì mình giỏi. Con người không ai là hoàn hảo, đừng quên điều đó. Mỗi người đều có một điểm yếu, một thế mạnh riêng, việc phát huy những thế mạnh chính là điều mà bạn cần phải làm ngày hôm nay.

Trong ngày này, sức khỏe của bản mệnh có những chuyển biến tích cực, bản thân tuổi Hợi tha hồ bay nhảy, cháy hết mình với gia đình, bạn bè.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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