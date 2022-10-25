Đúng 18h ngày 25/10/2022, Thần Tài rót lộc, vận trình dát vàng, 3 con giáp tiền bạc nhiều như lá rụng mùa thu, vàng bạc đến tận nhà, tiêu hoài không vơi, giàu sang phú quý trọn đời

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 07:00

Đúng 18h ngày 25/10/2022, Thần Tài rót lộc, vận trình dát vàng, 3 con giáp sau tiền bạc nhiều như lá rụng mùa thu, vàng bạc đến tận nhà, tiêu hoài không vơi, giàu sang phú quý trọn đời

Tuổi Thìn

Đúng 18 giờ ngày hôm nay con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có. 

Trên phương diện tài chính những người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh vừa quyết đoán, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Với những người làm công ăn lương, dù không nhận được khoản tiền thưởng nào đi nữa thì bạn vẫn luôn giữ tinh thần chi tiêu hợp lý, nhờ vậy mà bạn đã tích lũy được một khoản nho nhỏ, phục vụ tương lai và sở thích của bản thân.

Đúng 18h ngày 25/10/2022, Thần Tài rót lộc, vận trình dát vàng, 3 con giáp tiền bạc nhiều như lá rụng mùa thu, vàng bạc đến tận nhà, tiêu hoài không vơi, giàu sang phú quý trọn đời - Ảnh 1
Đúng 18 giờ ngày hôm nay con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Hôm nay tình hình tài lộc của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng, bạn hoàn toàn có thể sống dư dả nhờ vào khoản tiền thu được. Những ai luôn cố gắng hết mình trong thời gian qua và tích cực tìm kiếm cơ hội sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bạn tìm ra được động lực để bản thân hết mình với công việc, chăm chỉ kiếm tiền, bên cạnh đó, bạn cũng xác định được mục tiêu thích hợp với mình. Chỉ cần cố gắng hết sức với mục tiêu ấy thì chẳng có điều gì có thể ngăn trở bạn đến với thành công. 

 

Thứ Tài hỗ trợ cho những người tuổi Tỵ làm ăn buôn bán sẽ có một nguồn thu đáng kể. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn luôn diễn ra suôn sẻ. Những ai làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá trong quá trình thực hiện các giao dịch, đồng thời gặp được một vài đối tác tiềm năng. Đối với những người làm công ăn lương, bạn cũng có cơ hội được cấp trên cất nhắc, đạt được bước tiến nhỏ trong sự nghiệp. 

 

Đúng 18h ngày 25/10/2022, Thần Tài rót lộc, vận trình dát vàng, 3 con giáp tiền bạc nhiều như lá rụng mùa thu, vàng bạc đến tận nhà, tiêu hoài không vơi, giàu sang phú quý trọn đời - Ảnh 2
Hôm nay tình hình tài lộc của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng, bạn hoàn toàn có thể sống dư dả nhờ vào khoản tiền thu được. Những ai luôn cố gắng hết mình trong thời gian qua và tích cực tìm kiếm cơ hội sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa

Tuổi Mão


Bước sang 18h ngày 25/10 người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Bản mệnh rất có thể sẽ được người đi trước có nhiều kinh nghiệm hơn chỉ cho những phương pháp làm việc đúng đắn hoặc những kinh nghiệm kiếm tiền quý báu. Điều này có thể tạo nên cơ sở để bạn có thể đạt được những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. 

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Sự nhiệt huyết, năng nổ cũng là yếu tố chủ yếu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, từ đó đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Đúng 18h ngày 25/10/2022, Thần Tài rót lộc, vận trình dát vàng, 3 con giáp tiền bạc nhiều như lá rụng mùa thu, vàng bạc đến tận nhà, tiêu hoài không vơi, giàu sang phú quý trọn đời - Ảnh 3
Bước sang 18h ngày 25/10 người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Đến ngày 23/10, Trời cho lộc lớn, 3 con giáp sự nghiệp vượng sắc hơn mong đợi, tiền bạc dồi dào, gia đạo an nhiên sung túc

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc