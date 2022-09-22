Đúng 18h ngày 23/9: 3 con giáp sẽ thoát khỏi vận đen, vận trình tài lộc đột phá, tích lũy được nhiều tiền nhiều của

Tuổi Mùi là người nghiêm túc, tỉ mỉ và nỗ lực trong công việc. Họ làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Cuộc đời người cầm tinh con Dê thường có của cải, luôn gặp điềm lành và được mọi người yêu mến từ nhỏ.

Theo tử vi , trong khung giờ này sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ vươn xa. Dự báo họ sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, ngọt ngào trong tình cảm, có tâm trạng tốt và đặc biệt là thu nhập tăng vọt. Từ đây, bạn có thể tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai. Con giáp tuổi này vào khung giờ này làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng.

Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống thân thiện hòa nhã với người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong khung giờ này, Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hạnh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, cương nghị và hào hiệp. Họ là người tự lập sớm, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh. Người tuổi này luôn tin rằng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, họ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, thay đổi hoàn cảnh.



Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy mà dù con giáp tuổi Tuất xuất thân bình dân, gia cảnh không mấy khá giả nhưng đến hậu vận, họ vẫn có sự nghiệp thành công và cuộc sống đủ đầy, sung túc. Khung giờ này là khoảng thời điểm người tuổi Tuất phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Người tuổi này gặp được bạn làm ăn, đối tác tin cậy nên công việc đều có tiến triển. Họ gặp được quý nhân, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.