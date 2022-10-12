Đúng 18h ngày 13/10: 3 con giáp chuyển mình thành đại gia, cuộc sống lên hương, hỷ sự ngập tràn, tiền tài hanh thông

Dậu tốt bụng, không quá quan tâm đến lợi ích tiền bạc. Con giáp này rộng rãi, phóng khoáng, vị tha với bạn bè và cũng biết cách tận hưởng cuộc sống, lan tỏa những suy nghĩ tích cực đến mọi người. Nhờ vậy, Ngọ đi đâu cũng được mọi người quý mến.

Bước vào thời điểm này, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Được cát tinh phù trợ, công việc của bản mệnh tiến triển hanh thông, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình.

Thời điểm này, con giáp may mắn Dậu sẽ được thần Thần Tài ban phát của cải, quý nhân che chở nên sự nghiệp càng thêm vượng phát. Nhờ cố gắng hết mình, Dậu đạt được thành tích tốt, thu nhập vì thế cũng tăng lên. Thế nên Dậu hãy đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích để sinh lời. Đảm bảo Dậu sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ, số tài khoản tăng lên cấp số nhân, không sợ thất thoát hay vay mượn bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Quan lộ và tài lộc của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ giúp tình hình tài chính trở nên khấm khá hơn. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Thời điểm này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.