Đúng 18h chiều nay, thứ Năm 20/3/2025, 3 con giáp tiền tài vô số kể, ngồi mát ăn bát vàng, phú quý ngập tràn, xây nhà sắm xe đề huề

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng tốt. Sự sáng tạo có thể giúp con giáp này trở thành người tiên phong. Bản mệnh có tư duy cầu tiến nên càng dễ thành công trên con đường công danh sự nghiệp.

Trong ngày tới, người tuổi Thân có các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp phù trợ, đón nhận vô vàn cơ hội để tạo ra thành tựu đáng nể. Trong đó, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về sự thông minh, trí tuệ giúp tuổi Thân gặp hung hóa cát.

Sao Thái âm cũng là cát tinh mang lại tin vui cho bản mệnh. Nam mạng có sao này chiếu mệnh thì đường công danh tiền tài phát triển, không thiếu cơ hội làm ăn. Nữ mang có Thái Âm soi chiếu cũng đón nhận nhiều tin vui trong công việc và gia đình.

Sao Tuế Hợp đại diện cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung. Bản mệnh có quý nhân phù trợ, 30 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Danh tiếng của con giáp này tăng cao, liên tiếp đón nhận may mắn, có thêm cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu vô tư, vô lo không suy nghĩ nhiều những chuyện khó khăn.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hôm nay công việc tuy gặp trở ngại, nhưng luôn lạc quan tìm cách vượt qua.

Tình duyên: Tính tình người tuổi Sửu giúp cho đối phương an tâm khi ở bên cạnh bạn.

Tài lộc: Tài lộc còn khan hiếm, cố gắng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.

Sức khỏe: Chu đáo nấu từng bữa ăn chăm sóc bản thân rất tốt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.