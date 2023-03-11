Đúng 17h30 hôm nay (11/3): Thần Tài hiển linh, lộc đỏ linh đình, 3 con giáp sau đây hưởng hết vận may của thiên hạ, thu vàng hốt bạc mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 11/03/2023 11:08

Tử vi hôm nay (11/03) của những con giáp sau đây vô cùng hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền ào ào về nhà như thác đổ.

Tuổi Mão

Hôm nay 11/03/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Mão hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Mão trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Đúng 17h30 hôm nay (11/3): Thần Tài hiển linh, lộc đỏ linh đình, 3 con giáp sau đây hưởng hết vận may của thiên hạ, thu vàng hốt bạc mỏi tay - Ảnh 1
3 con giáp này chạm đến đỉnh cao may mắn vào ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Thứ Bảy này cũng là ngày mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 10 , 20 , 80

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 11/3/2023 hôm nay, tuổi Sửu tài lộc vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Nếu bản mệnh đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có thì nên nhanh chóng triển khai trong lúc này.

Sự nghiệp cá nhân của tuổi Sửu cũng khá êm đẹp. Con giáp này có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí mới nhờ biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, vận trình nhờ vậy lên như diều gặp gió. Việc này có thể khiến bản mệnh bị gièm pha đôi chút nhưng bản mệnh không cần thiết phải quan tâm.

Vận trình tình duyên lại gặp nhiều điều trắc trở, người độc thân sẽ rất khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi cũng có thể gặp vấn đề trong cách nuôi dạy con cái hay những vấn đề cơm áo gạo tiền thường ngày.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 89 , 59 , 78

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức. Nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều sau ngày 10/3. Cho dù Hợi không phải là người có quan hệ đi chăng nữa, nếu biết nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì bản mệnh vẫn sẽ được cấp trên trọng dụng, đạt được sự ưu ái của nhiều người có chức, có quyền trong tập thể.

Đúng 17h30 hôm nay (11/3): Thần Tài hiển linh, lộc đỏ linh đình, 3 con giáp sau đây hưởng hết vận may của thiên hạ, thu vàng hốt bạc mỏi tay - Ảnh 2
Vào hôm nay, 3 con giáp này vạn sự thuận lợi, tiền vào như nước. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, những người còn độc thân khá vượng vận đào hoa. Bản mệnh nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới. Nếu có thể mở lòng hơn thì cơ hội “thoát ế” sẽ nằm trong lòng bàn tay của người tuổi Hợi. Với những người đã lập gia đình, vợ chồng hòa thuận, đồng lòng giúp Hợi tiếp tục an tâm để phát triển sự nghiệp.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn : 56 , 69 , 9

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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