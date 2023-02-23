Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Năm 23/02/2023 hôm nay, Tuổi Tỵ đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Tỵ trong ngày Thứ Năm này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tuổi Tỵ nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 83 , 51 , 57

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 23/2/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Dần xuất hiện điểm sáng, đặc biệt với người làm nghề tự do. Con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác thường xuyên với bản mệnh, đem về lợi ích cho đôi bên.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần có đào hoa nở rộ trong ngày hôm nay. Người độc thân tự tin và cởi mở ắt nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, thời điểm thoát cảnh độc thân đã không còn xa.

Với người đã lập gia đình, những khúc mắc, hiểu lầm trước đây đã được tháo gỡ, bản mệnh và nửa kia ngày càng hiểu nhau hơn. Cả hai đều học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể bao dung hơn cho nhau.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 99 , 1 , 2

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Những chú Trâu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần hào hứng, nhiệt tình vốn có. Mặc dù khó tránh khỏi mọi rắc rối và trở ngại nhưng tất cả đều không thể làm khó được ý chí quyết tâm của bản mệnh.

Hôm nay, 3 con giáp này sẽ gặp vận may hiếm có. Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm có điểm sáng. Cơ hội tìm được một nửa yêu thương, một người tâm đầu ý hợp dành cho những ai độc thân là rất lớn. Bản mệnh nên trân trọng cơ hội này vì không phải lúc nào cũng được may mắn như vậy.

Con giáp này nên giữ kế hoạch chi tiêu như trước nay để có khoản tích lũy an toàn. Đặc biệt cẩn trọng tới vấn đề sức khỏe bất ổn do làm tham công tiếc việc mà làm quá sức.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 92 , 78 , 36

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!