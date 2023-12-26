Đúng 17h ngày 26/12, 3 con giáp có vận kim tiền, phát tài phát lộc, làm ăn khấm khá, sớm thăng chức tăng lương

Theo tử vi 12 con giáp , hôm nay tuổi Tỵ có khởi đầu rất thuận lợi. Trên phương diện công việc, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội mới phát huy năng lực của mình, có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong dự án hoặc bộ phận trong thời gian tới. Họ sẽ biết nắm bắt cơ hội, giải quyết khó khăn và đạt được những bước đột phá mới trong sự nghiệp nhờ sự thông minh, linh hoạt vốn có‏

‏Người làm kinh doanh, đầu tư tìm thấy hướng đi đem lại khoản lợi nhuận đáng mong đợi dịp cuối năm. Phương diện tài chính của người tuổi Tỵ rất khả quan trong thời gian này, tích luỹ được nhiều tài sản hơn hẳn so với đầu năm, túi tiền rủng rỉnh, có thêm nguồn thu nhập mới. Điều quan trọng là họ lên được kế hoạch chi tiêu hợp lý và tránh chi quá tay cho những khoản không cần thiết.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thường linh hoạt và thích ứng tốt với môi trường xung quanh. Họ không ngần ngại thay đổi và có khả năng điều chỉnh bản thân để vượt qua thách thức.

Họ có trí tưởng tượng sáng tạo và thường xuyên nghĩ ra những ý tưởng mới. Tính cách này giúp họ sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.

Con giáp tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Trước Tết Giáp Thìn, con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền. Gia đình người tuổi Dần thường xuyên nhận được những tin vui.

Người tuổi Dần rất nghiêm túc trong công việc, điều này sẽ khiến công việc của họ diễn ra suôn sẻ và gây ấn tượng với cấp trên. Con giáp này có thể được nhận nhiệm vụ, dự án mới, mang lại nguồn tài chính dồi dào, đón Tết no ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Ngày mới mang đến cho người tuổi Tý khá nhiều vấn đề cần dè chừng. Bầu không khí sôi động của tháng này sẽ mang đến vô số cơ hội cho mọi người, bao gồm cả thách thức. Bạn cũng không nằm ngoài vòng tròn đó. Tuy nhiên, bạn sẽ cần chú ý đến nề nếp và kỷ luật của bản thân nhiều hơn trong thời gian này.

Có thể, trong lúc nào đó, bạn cảm thấy sự nặng nề và ngột ngạt trong công việc, loay hoay khi không biết bước tiếp theo nên thực hiện điều gì để mọi thứ tốt hơn. Nói cách khác, bạn khó tìm được trọng tâm mọi thứ. Những điều này có thể làm tâm trạng của bạn rối bời, thậm chí mất hứng làm việc. Nhưng đừng lo lắng, đây là dấu hiệu bình thường khi con người trải qua căng thẳng. Và mỗi người đều sẽ trải qua những phút giây chênh vênh như thế trong công việc.

Tuy nhiên, sự lo lắng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và sự ổn định cảm xúc của bạn. Vì vậy, trong thời gian này, bạn nên chú ý đến thể trạng của mình nhiều hơn. Dù đang theo đuổi các bài tập thể thao hãy chú ý vận động vừa phải để không gặp chấn thương. Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng cần được điều chỉnh phù hợp, bổ sung năng lượng đầy đủ để có sức khỏe làm việc.

Về công việc và mục tiêu sự nghiệp, hãy duy trì suy nghĩ rõ ràng và thái độ tích cực, tránh những hành động mù quáng và kỳ vọng cao. Về các mối quan hệ, hãy luôn cảnh giác và đừng dễ dàng xác định mối quan hệ hôn nhân hay vướng vào những mối quan hệ lãng mạn mới. Tóm lại, trong tháng này, hãy chú ý duy trì trạng thái ổn định, bình tĩnh, tránh hành động bốc đồng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.