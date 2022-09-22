Đúng 17h ngày 23/9: Top 3 con giáp hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, vận may ập tới, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 16:25

Vận thế hanh thông, vận khí dồi dào, 3 con giáp sau đây gặp may mắn và có cuộc sống giàu có, đầy đủ khi bước vào khung giờ này.

 Tuổi Ngọ

Ngọ vốn là người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà con giáp này có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được.

Đúng 17h ngày 23/9: Top 3 con giáp hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, vận may ập tới, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, Ngọ sẽ có phúc vận vô biên, tiền tài phát đạt. Con giáp sẽ nhận được rất nhiều may mắn và niềm vui cả trong công việc và cuộc sống. Thành công từ công việc liên tiếp đến mang lại cho Ngọ một khối tài sản khá lớn. Ngoài ra, những kế hoạch đầu tư kinh doanh diễn ra thành công và thuận lợi, Ngọ không có quá nhiều trở ngại hay khó khăn.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có đủ khả năng để đối phó với tất cả các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân nơi thương trường. Họ cũng đặc biệt siêng năng, khéo léo và đào hoa. Tuổi Dần còn có lý trí cao và tinh thần trách nhiệm đáng học hỏi. Vận trình làm ăn và sự nghiệp của người tuổi Dần thường vững chắc, khó khăn với họ chỉ là nhất thời.

Đúng 17h ngày 23/9: Top 3 con giáp hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, vận may ập tới, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong khung giờ này cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang trang mới, hạnh phúc ngọt ngào. Dần chắc chắn sẽ là một trong những con giáp may mắn. Kể từ đây, mọi vận đen lùi lại phía sau, họ sẽ từng bước thăng hoa, kiếm được nhiều tiền, có thể rủng rỉnh tiêu pha. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người. Tuy vậy, đôi lúc trong công việc, con giáp này tỏ ra mất tập trung, dễ hài lòng với những gì mình đang có. Đây là điều mà con giáp này cần thay đổi để thành công hơn trong cuộc sống.

Đúng 17h ngày 23/9: Top 3 con giáp hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, vận may ập tới, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này, con giáp tuổi Tý có tài vận hanh thông hơn người. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới. Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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