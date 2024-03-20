Đúng 17h ngày 21/3, 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, đại phú đại quý, kinh doanh đắc lộc, thu tiền mỏi tay

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm 21/3/2024, tuổi Thân dễ mắc phải sai lầm trong công việc. Khi vấn đề xảy ra, bản mệnh nên dũng cảm nhận sai về mình, đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác, có như vậy bản mệnh mới tiến bộ được.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể sẽ đánh mất một khoản tiền vì quá cố chấp trong các quyết định của mình. Nếu thấy hướng đi của mình không đúng, bản mệnh cần dừng lại và đánh giá lại tình hình, chớ nên đâm đầu vào ngõ cụt.

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian này, những người tuổi Mùi vô cùng may mắn đắc lộc đắc tài. Những người tuổi Mùi sẽ suôn sẻ ngay từ đầu tháng. Đây là khoản thời gian họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống hạnh phúc đang đến gần hơn.

Tuổi Mùi thời gian này cũng có chí hướng và biết xác định con đường cho riêng mình. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi cho dù làm nghề gì cũng đều thuận buồm xuôi gió.

Đương nhiên trong quá trình nỗ lực vươn tới, nhưng người tuổi cầm tinh con Dê này cũng không từ bỏ việc học tập, nâng cao trình độ, đảm bảo cho tương lai được vững vàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm 21/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất trước và sau bạn đều giữ đúng quan điểm.

Công việc: Người tuổi Tuất rất kiên định với quan điểm riêng của bản thân khi thực hiện công việc.

Tình cảm: Vui vẻ khi nhận được sự đồng hành từ tình cảm của đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nắm giữ tài chính lớn, chi tiêu có sự cân nhắc.

Sức khoẻ: Tận hưởng đủ đầy những cung bật cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.