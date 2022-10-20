Đúng 17h ngày 21/10: Kim quang rực rỡ, cát khí đầy nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, số dư tài khoản tăng vọt

Trong khung giờ này, 3 con giáp may mắn tài lộc vượng phát, quý nhân nâng bước, sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, thật thà, có sao nói vậy. Họ cũng là con giáp giàu nghị lực vươn lên, thấy khó khăn cũng không nản lòng. Thời gian gần đây, con giáp tuổi này bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều xui xẻo, khó khăn trong cuộc sống. Tuy vậy, con giáp này không nản lòng mà luôn cố gắng tìm cách để tháo gỡ các vấn đề mà mình gặp phải.

Ảnh minh họa: Internet Trong khung giờ này, người tuổi Sửu có tài lộc khởi sắc, sự nghiệp ngày một lên hương. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ tìm được đối tác ăn ý, có thêm nguồn vốn và các mối quan hệ. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích tốt, được cấp trên thưởng nóng. Tài vận của người tuổi Sửu tốt về mọi mặt, đặc biệt là về đường công danh sự nghiệp. Tuổi Hợi Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh có quý nhân phù trợ hết mực. Không như những con giáp khác, tuổi Hợi mưu cầu một cuộc sống bình yên đầy đủ, không cần quá giàu có, tuy nhiên họ lại được trời ban cho nhiều hơn thứ mà mình cần.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, trong khung giờ này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Trên thực tế tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt càng làm việc càng tìm được nhiều cơ hội tốt hơn, giúp cuộc sống thăng hoa và thịnh vượng bất ngờ. Tuổi Dậu Vào khung giờ này, người tuổi Dậu luôn giữ được sự bình tĩnh, lạc quan và vui vẻ trong mọi tình huống. Dường như chẳng có việc gì có thể khiến bạn lo lắng, bởi khó khăn đến mấy thì cũng đều có cách giải quyết. Ảnh minh họa: Internet Mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Bạn chẳng hề lo lắng vì biết mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ mình. Người làm ăn có thể tìm được đối tác triển vọng. Nếu có ý định làm giàu, con giáp có thể tìm hiểu thêm các kiến thức về kinh tế, tiện cho việc đầu tư trong tương lai. Với vốn kiến thức đầy đủ và vững vàng, bạn có thể tránh được nhiều sai sót, gây hao tài tốn đáng tiếc. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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