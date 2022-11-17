Đúng 17h ngày 17/11/2022: Phật Bà mở kho vàng, Thần Tài dọn đường lớn, 3 con giáp hiên ngang làm giàu, nhận lộc vô biên, tiền tài đạt đỉnh, công danh rạng ngời

Đây là lúc thiên thời địa lợi giúp tuổi Mão phát huy mọi thế mạnh, tận dụng mọi cơ hôi mình đang có để xây dựng cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Những ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giờ trở đi, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió.

Từ 17h ngày 17/11, cuộc sống tuổi Mão sẽ thực sự bước sang một giai đoạn mới.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì từ 17h ngày 17/11 sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, nếu có ai đó tạo điều kiện cho tuổi Mão đầu tư thì không nên từ chối, phải nắm bắt ngay thì mới có thể đổi đời trong chớp mắt, tình tiền viên mãn lúc nào không hay, cuối năm nay giàu có khiến ai cũng ghen tị.

Người tuổi Hợi có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thời điểm này theo tử vi 12 con giáp được Chính Quan chiếu mệnh mạnh mẽ, trợ lực muôn phần khiến bạn có được tinh thần phấn chấn, sảng khoái khi giải quyết mọi việc đem lại hiệu suất bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại bạn sẽ trải qua một khoảng thời gian từ 17h ngày 17/11 vô cùng chóng vánh, nhẹ nhàng, thoải mái khi công việc tiến triển suôn sẻ, dẫu có vấn đề phát sinh thì bạn vẫn khắc phục được kịp thời.

Các dự án đang thực hiện liên tục đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn, chuyện tình cảm khoảng thời gian này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mọi cãi vã, rối ren của những ngày trước đó được tháo gỡ khi đối phương đã được đả thông tư tưởng không còn suy nghĩ tiêu cực và dần dần mở lòng lại với bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.