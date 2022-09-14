Đúng 17h ngày 15/9: Top 3 con giáp phú vận lên hương, bội thu tiền tài, hốt hết của trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai nhìn cũng phát hờn 

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 17:00

Tử vi tiên đoán 3 con giáp dưới đây sẽ có hỷ sự lớn, tiền tài như gió lùa vào nhà, tài lộc vượng phát hưng thịnh.

Tuổi Hợi

Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Hợi thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc. Trong ngày này, người tuổi Hợi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ.

Đúng 17h ngày 15/9: Top 3 con giáp phú vận lên hương, bội thu tiền tài, hốt hết của trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai nhìn cũng phát hờn  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Hợi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được

Tuổi Tuất

Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, tuổi Tuất lọt top con giáp may mắn trong khoảng thời gian này, đây cũng là lúc bản mệnh có giáp Tuất làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người.

Đúng 17h ngày 15/9: Top 3 con giáp phú vận lên hương, bội thu tiền tài, hốt hết của trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai nhìn cũng phát hờn  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được Thài Tài ưu ái suốt cả tháng 9, cho nên tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp vượng phát, ngày càng khởi sắc, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Trong tương lai, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơ hội tạo ra của cải đến vô tận, gia đạo có được niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Trong công việc, Dậu là người biết nhường nhịn những chuyện hiềm khích cho nên không tạo ra những mối mâu thuẫn với đồng nghiệp trong môi trường công sở. Do đó cấp trên rất ấn tượng với Dậu, tương lai càng muốn trọng dụng và tạo cơ hội cho Dậu nâng cao khả năng của mình hơn.

Đúng 17h ngày 15/9: Top 3 con giáp phú vận lên hương, bội thu tiền tài, hốt hết của trong thiên hạ vào nhà, giàu nứt đố đổ vách khiến ai nhìn cũng phát hờn  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ tháng 9 trở tiến tới cuối năm 2022, người tuổi Dậu có Thần Tài gõ cửa, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần nỗ lực hết mình là họ có tiền đầy túi, sự nghiệp không ngừng đi lên. Trong thời điểm này, vận quý nhân của họ cũng rất vượng. Họ dễ được bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho tương lai sắp tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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