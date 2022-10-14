Đúng 17h ngày 15/10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, của cải chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 17:00

Thời gian này, 3 con giáp may mắn này làm bạn với thần tài, có thêm quý nhân nâng đỡ nên sự nghiệp vượng phát bất ngờ, ở yên cũng có tiền.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thông minh và có khả năng ứng xử mọi tình huống. Đa phần những người tuổi Dần kinh doanh đều tạo dựng được sự nghiệp ổn định sung túc. Đến khi gặp được thời cơ thích hợp, họ sẽ nắm bắt cơ hội và thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng 17h ngày 15/10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, của cải chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào khung giờ này, cuộc sống của con giáp may mắn này sẽ có nhiều biến động tích cực đến bất ngờ. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của bạn cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như họ mong muốn.

Tuổi Thìn

Xin chúc mừng Thìn khi cuối tuần này được dự báo là thời điểm vận khí của bạn khá vượng. Mọi việc tiến triển tốt đẹp, mưu sự dễ thành, con giáp này có thể cầu được ước thấy. Đây là thời điểm Thìn vượng vận quý nhân. Đường công danh sự nghiệp có tiến triển tốt nhờ bản mệnh được tạo cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân mình.

Đúng 17h ngày 15/10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, của cải chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn và vướng mắc dần được tháo gỡ, bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Thêm vào đó, năng lực làm việc được trui rèn qua từng ngày từng giờ, bản mệnh dù bận rộn nhưng không vì thế mà thiếu cẩn trọng trong công việc, ngược lại bạn còn cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình của mình.

Tuổi Sửu

Tử vi có nói, người tuổi Sửu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết, tuổi Sửu chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, Sửu còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Trong thời gian này, tuổi Sửu chỉ cần làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

Đúng 17h ngày 15/10: Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số tiền tỷ, làm ăn thuận lợi, gom hết lộc trời, thời mệnh rực rỡ, của cải chất đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài. Con giáp này sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Lời khuyên cho tuổi Sửu là nên chăm chỉ nắm bắt thời cơ trước mắt để thay đổi cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên giàu có, khấm khá hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Tử vi trong khung giờ này dự báo những con giáp dưới đây sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà mình đã lựa chọn, cuộc sống hanh thông, viên mãn.

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