Đúng 17h ngày 14/9: Thần Tài gõ cửa đem theo túi vàng túi bạc đến nhà những con giáp sau, từ đây ăn nên làm ra, đầu tư chỗ nào thu lợi chỗ đó, của cải thi nhau chạy vào nhà

Thầy tử vi cho từ giữa tháng 9 về cuối năm, tình hình tài chính của người tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, tuổi Hợi nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Hợi làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.

Với những người tuổi Hợi vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc. Tất cả những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Hợi cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Trong năm tháng 9 này, tuổi Tuất nên chuẩn bị tâm lý nhất, bởi lẽ trong số 12 con giáp, tuổi Tuất sẽ là người có nhiều thay đổi nhất. Trong thời gian trước tài vận, sự nghiệp của tuổi Tuất có nhiều biến động, nhưng tuổi Tuất nên biết rằng trong mọi khó khăn thử thách sẽ là cơ hội để họ thăng hoa trong những năm về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuổi Tuất đã đến lúc đổi vận có sao cát tinh cao chiếu bảo hộ cho nên mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng. Những người tuổi Tuất về sau sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến ai cũng kính nể.

Tuổi Mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc đặc biệt là trong tháng 9. Đây là khoảng thời gian giữa con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của họ cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, bạn sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.