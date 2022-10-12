Đúng 17h ngày 13/10: 3 con giáp rơi và cảnh khó khăn chồng chất, làm gì cũng dễ thất bại

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 17:00

Những con giáp có tên dưới đây hãy cẩn trọng nếu muốn làm bất cứ việc gì trong thời điểm này.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không gặp quá nhiều điều như ý trong khung giờ này, song bạn chớ nên vì thế mà nản lòng. Bên cạnh những tác động xấu do hung tinh mang lại, cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để trợ giúp cho bạn, cốt là bạn luôn cố gắng hết mình và nắm bắt được thời cơ.

Đúng 17h ngày 13/10: 3 con giáp rơi và cảnh khó khăn chồng chất, làm gì cũng dễ thất bại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện Tương Hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy ra khiến bạn tốn công tốn sức giải quyết. Nếu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng vào lúc này thì mọi chuyện sẽ càng dễ lâm vào bế tắc, thậm chí kẻ xấu còn nhân cơ hội cướp đi công lao của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ tự tạo cho mình lợi thế kinh doanh. Bản mệnh có thể vấp phải những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, hàng hóa lưu thông kém, lợi nhuận sụt giảm.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được dự báo là sẽ có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau.

Đúng 17h ngày 13/10: 3 con giáp rơi và cảnh khó khăn chồng chất, làm gì cũng dễ thất bại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Tý được khuyên không nên mạo hiểm đầu tư kinh doanh. Bạn đã rất khó khăn để kiếm về một số tiền lớn cho nên hãy đầu tư tài chính một cách khôn ngoan. Bạn có thể đợi tới thời điểm thích hợp hơn, cơ hội vẫn còn rất nhiều.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý được dự báo là một trong những con giáp có hung vận khá lớn trong thời điểm này. Bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc. Có hung tinh chủ về hao tài tác động, Tý được khuyên nên thận trọng với các kế hoạch kiếm tiền làm giàu ở thời điểm này, bởi mọi chuyện có thể không hề đơn giản như những gì bạn nghĩ.

Đúng 17h ngày 13/10: 3 con giáp rơi và cảnh khó khăn chồng chất, làm gì cũng dễ thất bại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc phải có sự chuẩn bị để luôn sẵn sàng đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt, bạn cũng nên chú tâm quan sát biến động thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời, nắm bắt thị hiếu tùy vào từng thời điểm của khách hàng. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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