Đúng 17h chiều nay, thứ Tư ngày 27/12/2023, 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc nhân đôi, phúc báo đủ đầy, càng ngày càng giàu to

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 15:05

Theo tử vi năm 2023, 3 con giáp sau may mắn đủ đường, hiền lương sinh phú quý, chỉ việc gánh tài lộc vào nhà.

Tuổi Sửu 

Cục diện Tương Hại xuất hiện trong tử vi ngày mới là điềm báo vận tiểu nhân của người tuổi Sửu khá vượng. Bạn nên đề phòng những kẻ xấu bụng đang nhăm nhe đặt điều nói xấu sau lưng. Đặc biệt, bạn sẽ phải một mình đương đầu với tất cả những sóng gió trở ngại lần này mà ít nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Lại thêm Kiếp Tài tác động, hung tinh này gây hao tài tốn của rất rõ. Tiền bạc hư hao ngoài tầm kiểm soát, đầu tư có dấu hiệu thua lỗ, chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, bản mệnh vô cùng bối rối và phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vay mượn để giải quyết vấn đề.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư ngày 27/12/2023, 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc nhân đôi, phúc báo đủ đầy, càng ngày càng giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư ngày 27/12/2023, 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc nhân đôi, phúc báo đủ đầy, càng ngày càng giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được người khác quý mến ở tính cách ôn hòa, hiền lành. Họ không giỏi giao tiếp xã hội, sống khá khép kín.

Tuy vậy, con giáp này nghiêm túc trong công việc, theo đuổi sự hoàn hảo. Người tuổi này giữ tinh thần học tập suốt đời, không ngại thay đổi, từng bước vươn lên.

Hôm nay,  người tuổi Mùi làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Con gíap tuổi Mùi có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư ngày 27/12/2023, 3 con giáp có vận kim tiền, tài lộc nhân đôi, phúc báo đủ đầy, càng ngày càng giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp sau lộc tới ào ào, đổi đời trong gang tấc, sớm mua đất xây nhà.

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