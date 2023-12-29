Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 29/12, 3 con giáp tiền vào như nước, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 11:57

Theo tử vi, 3 con giáp sau có vận kim tiền, vượt mọi chông gai, sớm lên đời đổi vận.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 29/12/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Ngọ bấp bênh. Con giáp này không những phải bù đầu cho công việc còn dang dở mà còn phải đối phó với những tình huống mới bất ngờ phát sinh.

Tuy nhiên, bản mệnh càng mất bình tĩnh thì mọi thứ càng rối ren. Đừng cuống cuồng theo đuổi công việc một cách vô định mà hãy biết phân bố thời gian hợp lý. Cố gắng phân chia công việc theo thứ tự ưu tiên quan trọng trước, căn cứ vào đó mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ trong thời gian này cũng xuất hiện nhiều thử thách, nhất là với những người đang yêu. Cả hai đứng trước những lựa chọn quan trọng có liên quan tới hạnh phúc trong tương lai. Trong khi đó người độc thân tuy nhân duyên tốt nhưng lại không gặp đúng đối tượng.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 29/12, 3 con giáp tiền vào như nước, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Hôm nay, tuổi Dậu đón nguồn tài lộc cực kì dồi dào. Cơ hội phát tài trong thời điểm này của bản mệnh là rất lớn.

Bản mệnh có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng, điều này khiến cho tâm trạng của bản mệnh thoải mái, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện mua sắm, chi tiêu ngày Tết nữa.

Người làm kinh doanh biết đón đầu xu hướng, nắm bắt cơ hội nên tiền bạc về tay thuận lợi, không bị cản trở gì nhiều, thậm chí doanh thu còn tăng tiến đến mức không thể ngờ tới.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 29/12, 3 con giáp tiền vào như nước, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay chú ý thời gian của bản thân, hạn chế giao du với những người lạ.    

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc biết cân bằng, tuy nhiên cần hạn chế làm việc với người chưa từng quen biết.  

Tình cảm: Kiên trì theo đuổi tình yêu, bản thân dành nhiều thời gian cho đối phương. 

Tài lộc: Giữ vững kinh tế ổn định, không có sự sụt giảm quá mức. 

Sức khoẻ: Sức khoẻ là vàng, hãy yêu thương và chăm sóc bản thân.  

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 29/12, 3 con giáp tiền vào như nước, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12): 3 con giáp tiền bạc lên vun vút, tương lai ngời sáng, sở hữu tài sản siêu khủng

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12): 3 con giáp tiền bạc lên vun vút, tương lai ngời sáng, sở hữu tài sản siêu khủng

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), 3 con giáp sau tài lộc vượng phát, công danh thăng tiến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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