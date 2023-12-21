Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 21/12/2023: 3 con giáp khai sáng vận may, thắng lớn giàu to, tài lộc bạc tỷ, số hưởng phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 13:03

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau được dự đoán kinh doanh phát đạt, tài lộc dồi dào, tiền của bao la bạt ngàn tiêu cả năm không hết.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 21/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.   

Công việc: Tuổi Sửu có thể gặp may mắn trong công việc hôm nay, biết tận dụng cơ hội để làm việc chăm chỉ và đạt được những kết quả tích cực.

Tình cảm: Tình yêu và hạnh phúc gia đình sẽ là ưu tiên hàng đầu của bạn, bạn biết cách dành thời gian cho gia đình và người thân yêu.

Tài lộc: Tài chính của bạn đang ổn định và có thể mang lại khoản dự phòng. Hãy tiếp tục quản lý tài chính một cách thông minh.

Sức khoẻ: Hãy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 21/12/2023: 3 con giáp khai sáng vận may, thắng lớn giàu to, tài lộc bạc tỷ, số hưởng phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn phát tài trong tháng 12/2023. Tử vi cho biết trong thời gian này, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Tử vi cho biết người tuổi Dậu rất dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Dậu có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, trong thời gian này tuổi Dậu sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 21/12/2023: 3 con giáp khai sáng vận may, thắng lớn giàu to, tài lộc bạc tỷ, số hưởng phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 21/12/2023 hôm nay, tuổi Dần cần phải cẩn trọng trong mọi việc. Kẻ tiểu nhân xuất hiện có thể sẽ cố tình tìm cách gây khó dễ cho bản mệnh, khiến các công việc vốn đang tiến triển suôn sẻ gặp phải trục trặc bất ngờ.

Hãy luôn cẩn thận với những kẻ chủ động tiếp cận mình, cho dù đối phương có vờ tỏ ra thiện ý đi nữa. Làm việc gì, con giáp này cũng nên dựa vào sức của chính mình, chớ nên nghe theo lời rủ rê hoặc nịnh nọt của người khác.

Thêm vào đó, gia đình mâu thuẫn cũng khiến cho cuộc sống của tuổi Dần thêm phần áp lực. Có lẽ bản mệnh cũng cần phải xem lại cách hành xử của bản thân với người nhà, chớ nên ích kỉ, vô lý, bắt người khác phải luôn chiều theo ý muốn của mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 21/12/2023: 3 con giáp khai sáng vận may, thắng lớn giàu to, tài lộc bạc tỷ, số hưởng phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà

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