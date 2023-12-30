Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 30/12/2023, 3 con giáp vận khí xung thiên, tình duyên đỏ như son, thu lộc dồn dập

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 16:05

Theo tử vi chiều ngày 30/12, 3 con giáp sau lộc bất tận hưởng, may mắn luôn đồng hành, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Tuất 

Công việc có thể gặp một số trắc trở, nhưng với tinh thần quyết đoán và khả năng lãnh đạo, tuổi Tuất có thể dẫn dắt đội nhóm vượt qua khó khăn. Đối mặt với những tình huống khó khăn, hãy giữ tinh thần lạc quan và tìm giải pháp hiệu quả. Tính cách hòa đồng và dẫn dắt của bạn có thể thu hút sự ủng hộ từ đồng đội và cấp trên.

Tài chính có vẻ có sự cải thiện, nhưng cần lưu ý về việc quản lý chi tiêu. Tránh tiêu xài phung phí và tập trung vào chi tiêu hợp lý để duy trì sự ổn định tài chính. Biến động lớn trong sự nghiệp có thể mang lại cơ hội mới để tăng thu nhập. Hãy tận dụng sự biến động này để đạt được mục tiêu tài chính của bạn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 30/12/2023, 3 con giáp vận khí xung thiên, tình duyên đỏ như son, thu lộc dồn dập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 30/12/2023, 3 con giáp vận khí xung thiên, tình duyên đỏ như son, thu lộc dồn dập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Ngọ là con giáp may mắntrong thời gian này nên sẽ không ngừng tiến bộ vào cuối năm nay, họ sẽ có những bước nhảy vọt về mọi mặt, có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc và gia đình một cách dứt khoát.

Nhiều người tuổi này dù hay gặp không ít éo le nhưng vẫn lạc quan về sự phát triển của bản thân nên tinh thần này sẽ giúp đỡ họ nhiều hơn.

Trong nửa cuối năm nay, Ngọ sẽ tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền và sẽ còn thành công hơn nữa từ giờ tới Tết âm lịch.

Họ đã đạt được sự tiến bộ và giàu có, và họ đặc biệt thành công trong việc nắm bắt thời điểm chín muồi của bản thân.

Từ đây, hạnh phúc bắt đầu tìm tới gia đình bạn. Cuộc sống không có áp lực, những khó khăn hiện tại đã được giải quyết. Sự giàu có của họ được cải thiện, sự phát triển của họ có tăng tốc, và những ngày tốt đẹp của họ đã trở nên dài hơn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Bảy 30/12/2023, 3 con giáp vận khí xung thiên, tình duyên đỏ như son, thu lộc dồn dập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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