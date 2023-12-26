Đúng 17h chiều mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp tiền tài phủ phê, công danh tiến tới, tình duyên phơi phới, cuộc sống như mơ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 18:33

Đúng 17h ngày 27/12, 3 con giáp sau đổi vận lên hương, từ nghèo hóa giàu, làm gì cũng thành công rực rỡ.

Tuổi Sửu 

Ngày mới, tuổi Sửu cần phải giữ được sự khiêm tốn cần thiết vào thời điểm này, chớ tự coi mình là nhất. Bản mệnh cần phải lắng nghe ý kiến của người khác cũng như suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.

Người làm lãnh đạo không nên lợi dụng quyền thế của mình để gây khó dễ cho mọi người xung quanh. Nếu muốn tập thể phát triển, con giáp này cần tạo cơ hội cho các cá nhân thể hiện ý kiến, năng lực của bản thân.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, vợ chồng bản mệnh nên sắp xếp thời gian để hâm nóng lại mối quan hệ. Những kỷ niệm đẹp rất có tác dụng trong việc gắn kết mối quan hệ.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp tiền tài phủ phê, công danh tiến tới, tình duyên phơi phới, cuộc sống như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp tiền tài phủ phê, công danh tiến tới, tình duyên phơi phới, cuộc sống như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Những tuổi Tuất dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng mang trong mình sự đam mê, can đảm và tràn đầy năng lượng. Họ thường là những chiến binh xông vào trận chiến và tràn đầy nhiệt huyết vô tận với cuộc sống.

Ngày mới, những người tuổi Tuất sẽ thu hút được nhiều quý nhân giúp đỡ nhờ sự nhiệt tình và tận tâm trong cuộc sống lẫn công việc. Quý nhân này có thể là người cố vấn ở nơi làm việc, nhà đầu tư hoặc người bạn tâm giao trong cuộc sống.

Những người tuổi Tuất cũng sẽ gặp hàng loạt cơ hội trong giai đoạn này, và sự hướng dẫn của những người ưu tú bên cạnh sẽ giúp họ đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức.

Không chỉ vậy, quý nhân bên cạnh còn có thể đưa ra những hỗ trợ, lời khuyên tuyệt vời vào những thời điểm quan trọng, để tuổi Tuất có thể đạt được những thành tựu lớn hơn về mọi mặt.

Trong thời gian này, tuổi Tuất đồng thời cũng phải luôn giữ lòng biết ơn đối với quý nhân, "đồng cam cộng khổ" với nhau, cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp tiền tài phủ phê, công danh tiến tới, tình duyên phơi phới, cuộc sống như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, 3 con giáp sau tài chính hanh thông, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, cuộc sống lên hương giàu có.

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