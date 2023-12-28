Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 29/12/2023: 3 con giáp tài lộc hưng vượng, đại cát đại lợi, phúc báo ngập nhà, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 19:33

Đúng 17h ngày 29/12, 3 con giáp sau được dự đoán sự nghiệp lên hương, cuộc sống vượng phát, kết thúc năm cũ giàu sang.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có thêm nhiều vấn đề, luôn mang đến được những tin vui trong cuộc sống.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn luôn mang đến nhiều tin vui trong cuộc sống.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão giải quyết được câu chuyện cãi vã nhiều ngày. 

Tài lộc: Thông minh, bản lĩnh tạo ra nhiều cơ hội sở hữu tài chính lớn. 

Sức khoẻ: Chuẩn bị chu đáo thể trạng, tình trạng sức khỏe dần ổn định.   

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 29/12/2023: 3 con giáp tài lộc hưng vượng, đại cát đại lợi, phúc báo ngập nhà, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường mang trong mình tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, yêu tự do và đam mê theo đuổi sự thật.

Ngày mới, nhờ cát tinh soi chiếu mà người tuổi Dần sẽ gặt hái được thành công, đặc biệt trong công việc và tài chính. Tinh thần phiêu lưu và tò mò về những điều chưa biết sẽ trở thành "chìa khoá thành công" giúp họ vượt qua các chướng ngại vật. Về may mắn tài chính, con giáp này có thể gặp một số cơ hội đầu tư hứa hẹn và mang lại lợi ích bất ngờ. 

Những người tuổi Dần nên nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này nhưng cũng cần chú ý suy nghĩ cẩn thân trước khi đưa ra quyết định, tránh những quyết định bốc đồng. Đồng thời, con giáp này cần duy trì sự tò mò về những điều chưa biết và tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực của mình vì điều này sẽ giúp ích cho sự phát triển lâu dài của tuổi Dần trong tương lai.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 29/12/2023: 3 con giáp tài lộc hưng vượng, đại cát đại lợi, phúc báo ngập nhà, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 29/12/2023, tuổi Ngọ tài giỏi và dễ dàng thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra huênh hoang. Sự khiêm tốn sẽ giúp bản mệnh được nhiều người yêu quý và nể trọng hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có khả năng sẽ vướng vào những mối quan hệ tình cảm rắc rối. Con giáp này cần xác định đối tượng tiếp cận mình có đáng tin không trước khi tiến thêm một bước trong quan hệ với đối phương.

Còn nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh nên chú ý điều chỉnh tâm trạng của mình, đừng nên để tranh cãi nổ ra chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hai người nên tận hưởng những ngày đầu năm như thế này với nhau một cách vui vẻ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 29/12/2023: 3 con giáp tài lộc hưng vượng, đại cát đại lợi, phúc báo ngập nhà, đổi vận giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 0 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề