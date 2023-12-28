Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 29/12/2023: 3 con giáp tài lộc hưng vượng, đại cát đại lợi, phúc báo ngập nhà, đổi vận giàu sang

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có thêm nhiều vấn đề, luôn mang đến được những tin vui trong cuộc sống.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn luôn mang đến nhiều tin vui trong cuộc sống.

Tài lộc: Thông minh, bản lĩnh tạo ra nhiều cơ hội sở hữu tài chính lớn.

Sức khoẻ: Chuẩn bị chu đáo thể trạng, tình trạng sức khỏe dần ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường mang trong mình tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, yêu tự do và đam mê theo đuổi sự thật.

Ngày mới, nhờ cát tinh soi chiếu mà người tuổi Dần sẽ gặt hái được thành công, đặc biệt trong công việc và tài chính. Tinh thần phiêu lưu và tò mò về những điều chưa biết sẽ trở thành "chìa khoá thành công" giúp họ vượt qua các chướng ngại vật. Về may mắn tài chính, con giáp này có thể gặp một số cơ hội đầu tư hứa hẹn và mang lại lợi ích bất ngờ.

Những người tuổi Dần nên nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này nhưng cũng cần chú ý suy nghĩ cẩn thân trước khi đưa ra quyết định, tránh những quyết định bốc đồng. Đồng thời, con giáp này cần duy trì sự tò mò về những điều chưa biết và tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực của mình vì điều này sẽ giúp ích cho sự phát triển lâu dài của tuổi Dần trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 29/12/2023, tuổi Ngọ tài giỏi và dễ dàng thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra huênh hoang. Sự khiêm tốn sẽ giúp bản mệnh được nhiều người yêu quý và nể trọng hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có khả năng sẽ vướng vào những mối quan hệ tình cảm rắc rối. Con giáp này cần xác định đối tượng tiếp cận mình có đáng tin không trước khi tiến thêm một bước trong quan hệ với đối phương.

Còn nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh nên chú ý điều chỉnh tâm trạng của mình, đừng nên để tranh cãi nổ ra chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Hai người nên tận hưởng những ngày đầu năm như thế này với nhau một cách vui vẻ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.