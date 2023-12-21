Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 22/12, 3 con giáp trúng số độc đắc, lên hương đổi đời, cầu gì được nấy, may mắn không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 14:45

Đúng 17h ngày 22/12, 3 con giáp sau được dự đoán cầu lộc được lộc, đếm tiền mỏi tay, cần nắm bắt lấy cơ hội phát tài.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi quá tin tưởng người khác, dễ bị lừa gạt.   

Công việc: Trong công việc, tuổi Mùi có thể trở nên chủ quan và quá tin tưởng người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc, cần kiểm tra kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Tình cảm: Có thể bạn đang cảm thấy buồn bã và nhớ về quá khứ. Hãy tập trung vào tương lai và cơ hội mới.

Tài lộc: Tài chính của bạn có thể không ổn định và bạn có thể tiêu tiền một cách hoang phí, nên kiểm soát chi tiêu của bạn.

Sức khoẻ: Hãy chú ý đến vấn đề về đau lưng, đặc biệt nếu bạn thường xuyên ngồi làm việc trong thời gian dài.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 22/12, 3 con giáp trúng số độc đắc, lên hương đổi đời, cầu gì được nấy, may mắn không phải lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão là con giáp giỏi giang, hiền lành. Bản mệnh cố gắng phát triển sự nghiệp nhưng mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để gia đình có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Tử vi dự báo rằng từ 22/12, người tuổi Mão dồn nhiều tâm trí vào công việc, tài vận có sự chuyển biến tốt.

Đây là thời điểm vận trình của người tuổi Mão thăng hoa, thay số chuyển mệnh. Bản mệnh chỉ cần làm việc chăm chỉ thì nhất định kết quả đạt được sẽ rất xứng đáng. Tài lộc của người tuổi Mão tăng vọt, tiền của ngày một nhiều, cuộc sống gia đình thêm sung túc.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 22/12, 3 con giáp trúng số độc đắc, lên hương đổi đời, cầu gì được nấy, may mắn không phải lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 22/12/2023, tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.

Một số người luôn chăm chỉ với những công việc làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Con giáp này nhiệt tình cống hiến nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài, nhờ thế mà tình hình tài chính được đảm bảo trong thời gian dài.

Tuy nhiên tuổi Thân cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu 22/12, 3 con giáp trúng số độc đắc, lên hương đổi đời, cầu gì được nấy, may mắn không phải lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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