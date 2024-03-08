Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp ăn sung mặc sướng, cập bến giàu sang, đổi đời có bạc tỷ trong tay

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tích cực trong công việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn luôn dành thêm thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu là tập trung vào nhiệm vụ cụ thể và kiểm soát tình hình để đạt được mục tiêu chung.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc nên kiểm soát chi tiêu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư

Sức khoẻ: Đối mặt với căng thẳng bằng cách thực hiện các hoạt động giải trí và thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thới gian này, người tuổi Mão có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bản mệnh có sự tin tưởng của cấp trên, được giao phó các dự án quan trọng, thu hái nhiều tiền của. Đây là nền tảng tốt để tuổi Mão tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, thu về nhiều thành công, khẳng định vị thế của bản thân.

Tuổi Mão có khoản thu nhập ổn định, cuộc sống không gặp khó khăn. Các vấn đề tài chính trước đó đều được giải quyết gọn gàng. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được mục tiêu mà mình đã để ra. Điều này cũng giúp tinh thần của bản mệnh càng thêm phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024, đầu óc của tuổi Thìn luôn phải căng như dây đàn để xử lý phiền phức trong công việc. Nguyên nhân cũng do con giáp này thiếu sự tập trung cần thiết, để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến vận trình công danh sự nghiệp của mình.

Do đó bản mệnh rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp. Nếu tuổi Thìn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ phải hối tiếc sau này. Thái độ lạc quan, tích cực sẽ giúp con giáp này đối mặt với mọi chuyện dễ dàng hơn.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đường tình duyên trong ngày có phần kém sắc. Có lẽ bản mệnh cần học cách kiềm chế cảm xúc, đừng lúc nào cũng để cho đối phương phải chịu tổn thương và buồn phiền nhiều như thế. Mối quan hệ tình cảm có thể lớn lên, với điều kiện được dày công vun đắp theo ngày tháng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.