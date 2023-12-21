Đúng 17h chiều mai (22/12/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, sớm tậu được xe, mua được nhà

Thổ - Kim tương sinh mang cho bạn sự tự do, độc lập trong mối quan hệ của mình và chính điều đó càng chắp cánh cho yêu thương của bạn thêm phần đong đầy. Những niềm tin sai lầm về tình yêu của bạn cũng đã thay đổi, giúp bạn sẵn sàng chờ đón những điều thú vị trong tình yêu.

Khía cạnh tài chính đã ổn định hơn, bạn tạm thời thoát ra khỏi tình trạng khó khăn. Thế nhưng để có thể kiếm nhiều tiền hơn bạn vẫn cần chút kiên nhẫn, không thể vội vàng nhất là khi đang có nhiều cái bẫy đang bày ra trước mắt.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 12/2023 dự báo mang đến cho người tuổi Tý cơ hội và thách thức trong sự nghiệp. Bản mệnh là người có tham vọng lớn nên không ngừng thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Điều này mang lại những bước đột phá và thành công ngoài mong đợi.

Những người tuổi Tý theo đuổi nghệ thuật, hội hoạ, âm nhạc có cơ hội toả sáng. Bản mệnh sẽ thấy khó khăn trở nên dễ dàng hơn nhờ vào khả năng xuất sắc về mặt ý thức và chuyên môn cũng như khả năng học tập tốt.

Về tài chính, người làm kinh doanh hay đầu tư có thể thu lợi nhuận đáng kể, nhất là những người kiên nhẫn, không ngừng học hỏi từ sai lầm.

Người muốn khởi nghiệp nên bắt đầu với số vốn nhỏ và thận trọng với rủi ro. Thời điểm cuối năm thích hợp để người tuổi Tý phát triển cuộc sống viên mãn. Nếu dám đầu tư và tin và khả năng của mình, tiền bạc sẽ không còn là vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.